加强监测预警 做好健康防护

随着各地陆续入冬，呼吸道疾病已进入高发季节，多种呼吸道疾病交织叠加。日前，国家卫生健康委举行新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，要坚持多病同防同治，密切关注肺炎支原体、流感、登革热、诺如病毒感染等的流行情况，加强监测预警，掌握病毒活动强度、病毒变异等变化。要加强农村地区、学校、养老托幼机构等重点地区、重点场所传染病监测和健康管理。

多个呼吸道疾病叠加感染的情况是否存在？北京市呼吸疾病研究所所长童朝晖解释，临床上会出现两种和以上病原体被检出来的可能，但是这种情况非常少见，而且它不一定和病情的严重程度有关，虽然有些病毒没有特效药物治疗，但是呼吸道病毒的感染有一定的自限性。不过，对于老年人、5岁以下儿童以及免疫力低下的特殊人群建议即时就医。

日常生活中采取哪些措施可以预防传染病的发生？专家介绍，预防传染病最有效、最经济的方式是接种疫苗，通过接种流感疫苗可以有效减少感染、发病和重症发生的风险。目前肺炎支原体感染没有可针对性预防的疫苗，预防支原体感染更重要的是非药物预防。公众要保持健康生活方式，养成良好的个人卫生习惯，保持家庭和工作场所的环境清洁，老年人、儿童、孕妇、慢性病患者等高风险人群要尽量少去人群密集的公共场所。

北京市中医医院院长刘清泉介绍，从中医治未病的角度看，冬季要以吃温热而有营养的食品为主，过于辛辣刺激或者过于甜腻的食品容易损伤脾胃，使人体产生积热或者湿热，积热和湿热内聚以后就容易招致外感，从而导致呼吸道感染。还要适当锻炼，微微出汗即可，切忌大汗淋漓，从而耗伤人的正气。

《 人民日报 》（ 2023年11月16日 14 版）