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权威快报丨癌症、心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）公布

2023年11月15日15:22 来源：新华社

　　国家卫生健康委等多个部门联合制定公布《健康中国行动—癌症防治行动实施方案（2023—2030年）》《健康中国行动—心脑血管疾病防治行动实施方案（2023—2030年）》。

　　记者：董瑞丰、李恒、顾天成

　　编辑：刘媛媛

　　设计：段崧玮

　　新华社国内部、新华社技术局联合出品

(责编：岳弘彬、牛镛)




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