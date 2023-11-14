2型糖尿病呈年轻化趋势 糖尿病治疗要趁早

“2型糖尿病发病呈现年轻化趋势，早发2型糖尿病数量的增加，更多与胰岛素抵抗有关。而胰岛素抵抗与肥胖关系密切，肥胖人群相对更易患上糖尿病。2型糖尿病甚至包括1型糖尿病在内，都要尽早降糖。”11月14日联合国糖尿病日，北京朝阳医院内分泌科主任王广表示。

2型糖尿病呈年轻化趋势

“95%以上糖尿病是2型糖尿病。近年来，2型糖尿病发病人数持续增长，预计在2050年达到顶峰，并呈现出年轻化趋势。”王广谈到，40岁前新发的糖尿病称为早发2型糖尿病。流行病学调查显示，早发2型糖尿病数量也在不断增加。

王广进一步介绍，2型糖尿病最主要的发病机制是胰岛素抵抗和胰岛功能缺乏。胰岛功能随着年龄增长而逐渐下降。因此，早发2型糖尿病数量的增加，可能更多与胰岛素抵抗有关。但也不排除在一些人群中，胰岛素早期下降比较快。

肥胖人群更容易患糖尿病

“胰岛素抵抗与肥胖关系密切。近些年肥胖人口越来越多，生活方式的改变，体力活动的减少，都会导致胰岛素抵抗分泌的更多，过早的浪费了大量的胰岛素，从而导致早发2型糖尿病的发生。”王广谈到，肥胖和2型糖尿病互相促进。肥胖人群相对更容易患糖尿病。

王广解释，在肥胖阶段一般都会出现胰岛素抵抗。在胰岛素抵抗的情况下，为了维持血糖正常，胰岛素就会引导其他细胞代偿性分泌更多的胰岛素，来维持血糖的正常。但这会导致胰岛素水平更高，胰岛素抵抗加重，具有促进合成作用的胰岛素同时还会促进食欲和脂肪合成，从而导致患者的肥胖进一步加重，形成恶性循环。如果其他细胞长期代偿分泌更多胰岛素，更容易走向衰竭，继而导致血糖升高。

此外，肥胖患者常常还合并脂肪肝，肥胖状态下脂肪组织对胰岛素敏感，也会增加肝脏的脂肪沉淀，加重脂肪肝。肝脏脂肪沉淀后，也会产生肝脏胰岛素抵抗，导致空腹血糖升高，同样也会增加发生2型糖尿病的风险。目前比较流行的糖尿病肝源学说，就是从肝脏促进过度升糖从而增加糖尿病的风险作为切入点。

糖尿病“逆转”要趁早

“目前2型糖尿病甚至包括1型糖尿病在内，都要尽早降糖，甚至在选择第一步降糖方案时，如果患者有肾脏病或者心血管病的高风险，就应根据全世界药物治疗指南的最新进展，为其优先选择能够明确带来肾脏保护、心血管保护的药物治疗方案，延缓进展成临床蛋白尿或者终末期肾病的阶段。”王广谈到，很多患者在确认糖尿病时就已经合并了一些并发症，因此要及早治疗。

王广介绍，如果患者空腹和餐后2小时血糖超过了正常或者糖化血红蛋白，但是没有达到2型糖尿病的诊断标准，这时候就被称为糖尿病前期。“这部分患者还没有迈过糖尿病这个门槛，我们说要一级预防、早期预防，在糖尿病门槛前就把它挡住其实是更重要的。”

王广强调，如果是胰岛β细胞功能差的人，本身没有胰岛素抵抗、肥胖的情况，通过控制饮食、生活方式等，比较容易“逆转”糖尿病前期；如果是肥胖患者，在这个时期要积极控制体重，如改变饮食习惯、进行运动锻炼、使用一些新型的糖尿病治疗药物等，通过降低体重，减轻胰岛素抵抗，就可以缓解脂肪肝，延缓糖尿病进展。

“很多人认为通过一些手段可以彻底治愈糖尿病，这其实是一个误解。目前全世界范围内，糖尿病还没有根治的手段，只能称为缓解。”王广谈到，虽然糖尿病无法治愈，却可以得到缓解，譬如通过积极生活方式的干预，或者GLP-1受体激动剂、SGLT-2抑制剂等药物，可以短期内缓解糖尿病，停药以后半年甚至一年将糖化血红蛋白控制在百分之七、甚至百分之六点五以下，血糖、血压、血脂、体重等综合达标，患者可以长期获益。