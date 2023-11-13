两个鼻孔各有独特嗅觉

科技日报讯 （记者刘霞）美国科学家检查了人类嗅觉系统中气味处理的神经过程，以及大脑如何处理来自不同鼻孔的气味信息，结果发现，人的两个鼻孔各有其独特的嗅觉。研究团队指出，这项研究对于更深入地了解人类如何感知和识别气味至关重要，并可能对感官神经科学和认知科学产生更广泛的影响。相关论文发表于最新一期《当代生物学》杂志。

宾夕法尼亚大学费城分校和巴罗神经研究所凤凰城分校研究人员开展的这项研究，让10名被植入颅内电极的受试者进行气味识别任务，他们通过嗅觉设备将气味传递到受试者的左鼻孔、右鼻孔或两个鼻孔。该嗅觉设备通过计算机控制传递气味。受试者必须识别气味，并指出气味来自哪个鼻孔。

研究团队指出，与单鼻孔条件相比，在双鼻孔条件下，受试者在检测和识别气味方面的表现更好，但左鼻孔、右鼻孔没有显著的效率差别。

研究人员可通过颅内脑电图记录的神经活动，从梨状皮层大脑区域的振荡中解码出气味特征。结果显示，在双鼻孔条件下，气味特征被编码的时间不同，这表明每个鼻孔对气味都有自己的解读。

此外，研究团队用相同的气味刺激任一鼻孔，结果发现，不同鼻孔在编码这些气味的过程中会产生相似但可区分的表现。这表明，虽然每个鼻孔都可识别出相同的气味，但它们对气味的感知方式存在细微差异。