湖南祁阳创新模式让老人在“家门口”幸福养老

中新网永州11月11日电(赵四清 彭穗 唐文芳)每天一大早，湖南省祁阳市龙山街道宝塔街社区居家养老服务中心便传来欢声笑语。这是老年舞蹈队正在排练，大家一边学唱祁阳小调，一边练习走位。

近年来，祁阳建成并运营居家养老服务指挥中心、全面提升居家养老服务智慧化水平，使网格化养老服务模式深入社区，老年人“不离家、不离亲”就能享受专业化、个性化、便利化养老服务。

永州市政协副主席、祁阳市委书记蒋良铁介绍，该市先后出台《关于进一步推进养老服务体系建设的实施意见》《祁阳市推进基本养老服务体系建设若干措施的通知》等文件。在政策引领下，祁阳养老服务设施均衡布局，城区现有1家福利中心、1家失能失智照护中心、4家民办老年公寓、13家社区居家养老服务设施，社区日间照料中心覆盖率100%。

去年以来，祁阳撤停并转共保留3家区域性敬老院，功能辐射整个市域，有187家村级五保之家、231个幸福院，村级互助养老服务设施覆盖率达100%，全市有集中供养意愿的特困人员已实现应养尽养。

茄子炒鸭、四季豆炒肉、清炒冬瓜、苋菜汤……每天中午，浯溪街道望浯园社区老年人日间照料中心的便民食堂准时开餐，各色菜品美味可口、营养均衡，社区65岁以上的老人只要花上5元钱就可以吃上丰富午餐。

由于社区一些高龄老人行动不便，为了能让老人都吃上热乎的饭菜，食堂还开展上门服务，社区养老网格员送餐到家，让老年人得到悉心照顾。

祁阳市民政局党组书记、局长陈旭介绍，目前，祁阳已建立完善“老年食堂+助餐服务点+配送入户”的多层次助餐服务体系。2023年，全市13家老年食堂投入运营，建立完善的“老年食堂+助餐服务点+配送入户”多层次助餐服务体系，已为老年人提供助餐服务2万余人次。

此外，祁阳不断完善乡镇(街道)综合养老服务中心、社区居家养老服务中心、小区老年服务站点三级网络，定期为老人提供体检、上门巡诊、家庭养老床位、社区护理等服务，累计为2.32万名农村留守老年人建立了信息台账，并持续开展老年人关爱服务。

“社区养老网格员有着‘亲邻里、知民情’的优势，他们走访入户征询居民养老意见和建议，建立起服务联系卡，真正做到服务群众零距离，心系群众显真情。”浯溪街道望浯园社区负责人说。

围绕社区养老和农村居家养老，祁阳市还承接“市、镇、村”三级养老服务网络建设，今年已完成对养老服务从业人员培训126人次，其中院长18人次、养老护理员73人次、专兼职老年社会工作者35人次。

同时，充分发挥社工和志愿者合力，该市不断充实养老网格员队伍，以村(居)为单位组建助老服务队，鼓励低龄老人“一助一”或“多助一”结对帮扶孤寡、残疾、空巢等高龄老人，招募中老年志愿者2000余名，“一对一”“一对多”为特殊困难老人提供上门探访、卫生清洁、代购物品、独居陪伴、法律援助、心理安抚等志愿服务达1.5万多人次。

“智慧养老也开始在祁阳体现。比如，在龙山街道宝塔街社区居家养老服务中心，老年人血压心率监测、燃气火灾报警监测、紧急呼叫都有实时数据显示。”陈旭说，祁阳还为居家老年人提供就近生活照料、紧急救助、健康管理、家政服务、精神慰藉等上门养老服务，形成“15分钟服务圈”。

祁阳市将继续把优化居家养老服务作为改善民生、构建和谐社会的着力点，积极推动“老有所养”向“老有善养”转变，通过网格化居家养老服务提升老年人获得感、幸福感和满意度。