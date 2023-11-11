专家热议：以开放之力 共助大众健康

为全方位助推健康中国建设，推动健康事业高质量发展，11月9日，“以开放之力 共助大众健康”专题讨论会在第六届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）期间举行。多位嘉宾围绕健康中国建设、多学科交叉融合发展、跨界融合创新等话题展开深入交流。

健康，涉及千家万户的幸福，关系国家民族的未来。“生物医药的创新和进步，正在为人类健康作出贡献。”中国医药新闻信息协会副会长申敬旺认为，近年来，健康消费的升级推动了生物医药产业的快速发展，但医药企业科研规模小、集中度低和同质化、“内卷”严重的问题也尤为突出。针对这些问题，他建议医药企业：“一要建立创新联合体，避免生物医药研发扎堆、同质化和“内卷”严重等问题；二要优化基金结构，加强生物医药领域的相关合作，包括加强建立成果转化机制和建立生物医药大数据等；三要加强国际交流与合作，例如参加进博会这样的展示交流平台，对标学习、取长补短、启迪思路，以进一步激发创新活力。”

中国医药新闻信息协会副会长申敬旺发言

近年来，我国生物医药产业正驶入发展“快车道”，以国产创新药为代表的创新成果不断涌现。会上，上海医药集团股份有限公司执行董事兼执行总裁李永忠，常州千红生化制药股份有限公司总经理王轲以及拜耳健康消费品中国区总经理何勇作为企业代表，分享了各自企业的创新理念和实践经验。

圆桌论坛讨论环节

生物医药产业离不开创新。王轲介绍说，千红制药作为一家本土创新企业，一直致力于推动医药事业的发展和创新，并取得了一些成果。“创新药物要借助产学研的高度合作、国内外研发新势力的加盟和对市场的前瞻性判断，才能有效地将研发推进到底。此外，医药企业还应注重实验室向临床的‘最后一公里’研发与转化，以实现研发的持续创新。”王轲说。

“上药实行全国性一体化的营销体系，并基于对未来态势的感知进行了产业转型创新、流通企业创新和商业模式创新。其中，‘惠民保’是上药深化商业健康险改革创新的产品，进一步满足了人民群众多层次的健康需求，也降低了公众患病治疗时的经济负担。”李永忠说。

“不治已病治未病”的健康理念正在被广泛地接受，从过去的被动治疗到现在的主动预防，“我的健康我做主”正在成为健康新趋势。何勇介绍说，拜耳与上药合作期间，在商业模式、产品端进行了创新探索，最终实现了让更好的药、以更有效的方式和更低的成本让消费者自主选择，也利用这一优势惠及了更多普通百姓，为他们带来了健康。“未来，我们也将依托进博会的溢出效应，和更多优秀企业在产品生态链上游、中游、下游建立深度合作，以更好地回应人民群众的健康需求。”何勇说。

博采共进，开放共享。对于企业应如何借力进博会的影响和溢出效应，来进一步实现“以开放之力 共助大众健康”的美好愿景的问题，王轲认为，企业要用更加开放包容的心态、更高的格局和视野拥抱世界，并坚持国内国外双循环战略，实现行稳致远。此外，还要共享进博会发展机遇，实现共同创新、发展、进步，将更多好的治疗理念、创新产品惠及更多患者。

“进博会已成为中国分享发展机遇、加强国内外企业合作的重要平台，更多外资企业也愿意在中国市场扎根、孵化。”何勇说，“拜耳希望依托进博会这个平台，通过互联、互通加深与中国本土医药企业的深度合作，为公众带来更多全方位健康保障解决方案。”