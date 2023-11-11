实施消毒时应在无人条件下进行

当前，本市已进入呼吸道传染病流行期，面临流感、支原体、新冠叠加感染风险。入住养老机构的老年人群，由于自身免疫力较低，是秋冬季呼吸道传染病的易感人群，同时，由于养老机构内老年人集中居住生活，极易发生交叉传播而引起聚集性疫情。为做好养老机构秋冬季呼吸道传染病防控，北京市疾控中心特别制定了消毒指南。

关于消毒原则，养老机构日常以通风换气、清洁卫生为主，预防性消毒为辅，重点消毒对象包括桌面、门把手、扶手、水龙头、床单、被褥等。一旦出现呼吸道传染病病人时，应加强通风，并对可能被污染的环境物体表面进行严格消毒。

室内空气以开窗通风为主，保持室内空气流通，根据天气情况每日通风2至3次，每次不少于30分钟，老年人在开窗通风时应注意保暖。通风条件不良时，可采用机械通风或者循环风式空气消毒机进行空气消毒。如出现呼吸道传染病病人时，应加强通风，也可选择紫外线灯、空气消毒机等对空气进行消毒，紫外线灯不得在有人条件下使用。

对桌面、台面、门把手、扶手、水龙头、健身娱乐器材等经常触碰的环境物体表面，可用500mg/L的含氯消毒液或其他可用于表面消毒的消毒剂擦拭消毒。手机、鼠标、键盘、电梯按钮、紧急呼叫按钮等小件物品可使用75%酒精湿巾擦拭消毒。如出现呼吸道传染病病人时，可用1000mg/L的含氯消毒液对可能被污染的表面进行消毒。

毛巾、衣物、床单、被套等织物以清洗为主，也可用250mg/L的含氯消毒液或其他可用于织物消毒的消毒剂浸泡消毒。将织物完全浸泡入消毒液中，作用时间为15分钟，然后按照常规清洗。也可用流通蒸汽或煮沸消毒15分钟。如出现呼吸道传染病病人时，可用500mg/L 的含氯消毒液浸泡消毒。

指南还特别提醒了若干注意事项，建议科学适度消毒，按照消毒产品说明书规范使用，避免过度消毒。消毒剂有一定刺激性，配制及使用时应注意个人防护，佩戴口罩、手套等。实施消毒时，应在无人条件下进行，通风后再进入房间。含氯消毒剂有一定腐蚀性，注意消毒后用清水擦拭去除残留，防止对被消毒物品造成损坏。文/本报记者 蒋若静