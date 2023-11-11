网格员察民情 破解停车难题

微改革 微创新

利用卫星监控私搭乱建、建立专职+兼职的网格员队伍、社区网格员在居民身边解民忧……近年来，通州区持续完善“网格+热线”为民服务工作，全区细分2634个网格，13000余名专兼职网格员分散在基层，察民情、访民意、解民忧、促和谐，涌现出无数生动案例。在通州区杨庄街道的新华联家园南区小区，通过“网格+热线”模式，有效化解了困扰居民许久的停车难题。

设施与需求不匹配造成停车难

昨天9时许，北京青年报记者在新华联家园南区小区东门看到，人员车辆进出秩序井然，主干道两侧车辆在车位有序停放。“这要搁去年还是另一番光景，停车问题没少让业主抱怨，有时车主绕着小区转好几圈都找不到车位。车停得太近导致剐蹭也不少见，小区主路到了早晚高峰也经常堵车。”新华联家园南区社区党总支书记刘洪娟说，通过“网格+热线”治理模式，如今，这个小区的停车难已经成为“过去式”。

新华联家园南区小区建于2000年，共有2693户，常住人口约为7500人。小区规划建设的公共配套设施不足，小区登记车辆达2161辆，但小区内机动车停车位仅938个，原有配套设施与居民需求不匹配，给居民停车带来了不少困扰。

因地制宜 三招破解难题

面对居民诉求，社区充分发挥网格员的作用。社区网格员在社区群里搜集意见，线下多次召开议事协商会议，调集多部门联合“会诊”，同时现场调研走访，最终敲定了三个对策。

第一是内迁绿化带、扩宽主路：将小区内大约400余米长的路段实施改造，两侧绿化带向内平移，道路拓宽1.5米，在保障来往车辆通行的前提下，将单边停车位改为双侧停车位。今年8月改造完工后，小区内部新增了100个车位。第二是利用小区底商前的车位开展错时共享。刘洪娟表示，社区首先将北门两侧底商门前的空间重新规划，通过合理划线又增加了80个车位，底商车位白天供商户使用，晚上再换成居民停车，错时共享。第三是对临停外来车辆提高停车费用。

今年2月启动小区北门停车场管理工作；2月至5月，方案公示、业主大会票选、结果公布、公示；7月至8月，施工改造、工程验收；11月，外来车辆临停费用由原1元/2小时调整到6元/1小时……通过一系列举措，小区内停车秩序焕然一新，消防通道“生命线”功能得到保障，主路实现两侧停车、双向通行，“崎岖不平”的人行道变得平整，无障碍坡道、树木保护槽等便民设施完成建设，不仅彻底解决了停车难题，更极大改善了整体居住环境。

全区共有超万名专兼职网格员

据了解，通州区坚持以“网格+热线”为切口，尝试多重探索，抓实基层能力保障：创新推动政府体制内和第三方人员广泛参与网格治理，全区细分2634个网格，13000余名专兼职网格员分散在基层，开创了“人人都是网格员、人人争当网格员”的生动局面。针对疑难问题，创新提出了疑难案件缓冲池概念，为短期内无法有效处置的复杂难题寻找解决途径。从市民热线诉求中提取59项问题纳入网格巡察范围，搭建全市首家“网格+接诉即办+吹哨报到”一体化平台，为基层社会治理嵌入“智慧大脑”。同时，22个街乡镇统一步伐，全面升级管理体系，网格与热线融合一套人马，在党建引领下，不断增强基层治理新活力。

通州区委书记孟景伟表示，接下来，通州区将充分结合第二批主题教育工作安排，深入落实“四下基层”要求，以党建为引领，多元共治为依托，聚焦群众身边的“急难愁盼”问题，不断优化“网格+热线”基层治理机制。切实发挥“网格+热线”融合作用，形成党建、管理、综治、服务“一张网”,推动问题在网格中发现、在网格中解决，努力实现城市副中心高效能治理。文/本报记者 蒋若静