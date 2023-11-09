君乐宝集团与茉酸奶达成战略合作

11月8日，君乐宝乳业集团与茉酸奶战略合作签约仪式在河北石家庄君乐宝总部举行。君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华与茉酸奶总经理顾豪代表双方在战略合作协议上签字。

根据协议，君乐宝乳业集团将斥资战略入股茉酸奶品牌持有公司30%股份，双方还将在乳制品原料供应、新品研发及食品安全和经营管理等多个领域开展深度协同与合作，进一步推动低温酸奶产业高质量发展，助力国人健康升级。

茉酸奶是现制酸奶连锁企业，拥有超过1600家门店，其中三分之二的门店分布在一、二线城市。低温酸奶不但可以补充人体易吸收的钙、蛋白，而且因为富含数以亿计的益生菌以及它的代谢产物，能够有效起到促进消化吸收、胃肠蠕动、提高免疫力等作用。茉酸奶通过低温酸奶和新鲜水果、优质坚果的搭配，创造出臻享味美的时尚现制饮品，为Z世代新消费人群提供了接触酸奶的重要渠道。

君乐宝是国内领先的综合性乳制品企业，旗下拥有简醇酸奶、悦鲜活鲜奶、优萃有机奶粉等知名品牌，在全国拥有25个生产工厂、25个现代化大型牧场。成立28年以来，君乐宝始终专注奶业发展，创新“全产业链一体化”和“六个世界级”模式，将前沿科学技术与乳业全产业链深度融合，君乐宝集团及旗下品牌低温酸奶市场占有率全国第一，简醇酸奶是低温酸奶第一品牌，悦鲜活鲜奶已成为高端鲜奶第一品牌，君乐宝奶粉产销量领先。

乳制品原料供应和科研支持是双方战略合作的重要内容。君乐宝在中国最美丽草原之一的张家口坝上草原拥有38万亩草场，坝上草原牧场将设立茉酸奶专有牧场。此外，依托君乐宝世界级的研发平台，茉酸奶未来产品的升级迭代将得到更优质的解决方案，为中国现制酸奶事业的快速健康发展建立强大研发基础。

签约仪式上，魏立华表示，与茉酸奶的合作对进一步做大做强低温酸奶具有重要意义，双方将在原料、产品、研发、渠道等领域加强资源协同与合作，共同为消费者提供更高品质的产品。与茉酸奶的合作也有助于君乐宝更好发挥强韧的供应链实力，不断满足消费者对于“科学营养”的追求，并助力茉酸奶成为健康、营养、美味的高端现制酸奶品牌。顾豪则表示，优质的原材料是茉酸奶品质的保证，也是消费者的首要考虑因素。此次与君乐宝的战略合作，将全线加速茉酸奶产品向更健康、更优质的方向迭代升级，同时也为君乐宝进一步夯实低温酸奶第一品牌贡献力量。

产业协同、优势互补是合作发展及共创共赢的基础。未来，君乐宝与茉酸奶将不断加深交流与合作，更好满足Z世代健康消费需求。同时，二者合力发挥品牌优势，推动渠道拓展和消费场景覆盖，强化酸奶产业发展势能，携手打造中国低温酸奶市场发展的新空间、新增长和新未来。