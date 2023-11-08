全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动开展

本报北京11月7日电 （记者王美华）记者从国家卫健委7日举行的新闻发布会上获悉，目前，国家全民健康信息平台已基本建成，省统筹区域全民健康信息平台不断完善，基本实现国家、省、市、县平台联通全覆盖。国家卫健委相关负责人介绍，从今年起开展全国医疗卫生机构信息互通共享攻坚行动，力争用3年时间，在医疗健康信息全国互通共享上取得标志性进展。

国家卫健委规划司司长毛群安介绍，目前，已有8000多家二级以上公立医院接入区域全民健康信息平台，20个省份超80%的三级医院已接入省级全民健康信息平台，25个省份开展电子健康档案省内共享调阅，17个省份开展电子病历省内共享调阅，204个地级市开展检验检查结果互通共享。依托平台，各地通过办好“一件事联办”等关键小事，取得了信息便民惠民的良好效果。

在此基础上，这次攻坚行动提出8个方面的目标任务，包括要普及推广电子健康卡，推动检查检验结果互通共享，推广商业健康保险就医费用一站式结算，推动电子健康档案“跨省份查询”等。

这次攻坚行动以群众需求为导向，不贪大求全，目标是让公众有实实在在的获得感。比如，不再需要到一家医院办一张就诊卡，只要有电子健康卡，就能实现不同医院之间“一卡通用”，不同医院之间检查检验结果互通共享，每个居民拥有自己的电子健康档案并可以跨省查询，逐步实现商保就医一站式结算，真正方便群众就医，提升群众就医体验。