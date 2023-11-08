这个秋天，支原体已经颇具“人性”

查血结果给你“玩阴的”，但你敢掉以轻心，它突然就往肺里冲了

支原体感染之态势如排山倒海，熟识的朋友见面从“吃了吗？”变成“支了吗？”没进过医院查支原体的孩子，不足以谈今秋。

我女儿两次因为咳嗽发烧去医院，都查了支原体。鉴于当前状况，只要咳嗽的孩子查血就必然要查支原体。

第三次主要是因为她过敏起了风团，红痒难耐吃药反复。我们本来不想往医院凑，但无奈越起越大，实在忍不住看她难过，硬着头皮去了医院。

大厅里照例满是咳嗽发烧的孩子，我心说得亏今天我们是看皮肤科，虽然也排队，但比内科好多了，起码不用查支原体。只要查血项目里有支原体、RSV这些，整体时间都会延长。

等到排上号进了屋，大夫看了看说：“查个支原体吧，支原体也能导致起这个。”

我当时仰天长叹：支原体是真牛，走过路过不要错过。

最近我女儿每天回家的一项谈话内容就是班里又有几个好朋友没来，谁谁昨天还在，谁谁这礼拜就没上过学。

翻看朋友圈，从关系不错的崩溃的家长那里得知，孩子正在住院。

天气凉了每天起床都跟打仗一样，好不容易把孩子送到学校，蓬头垢面到了单位还没坐利落，掏出粉底刚刚打算补一下尽一下社会人儿的礼貌，老师来了电话：××家长，××有点发烧，37度5。

孩子体温非常精准，刚好卡在那个足够发烧的标准但接走了心里多少有点纠结的体温，当你决心不够的时候，他开始咳嗽。天天吊着，天天不够折腾的，耗到后来，查出来支原体住了院，家长反倒生出一种复杂的心情，能踏踏实实治，也算是一种“靴子落地”。

家长们起初都想依靠自己丰富的“临床”经验吃点药，观察观察，再做定夺。倒不是懒得去医院，最近去过医院的爹妈都知道去这一趟是什么概念。

但事情往往会往邪门儿发展，不进医院门儿，做不了正常人儿。

甭管在家吃什么药，都不带管用的，该咳嗽咳嗽，该发烧发烧，直到你怀疑人生，觉得自己是不是判断失误了吃错了药了，于是火急火燎奔赴医院并捶胸顿足悔不当初都赖自己把孩子耽误了。结果从头到脚查一圈，最后诊断跟你判断一样，医生开的药也跟你自己在家给孩子吃的一样。

但就是一模一样的药，吃下去第二天见好儿了。

你不得不产生一种支原体已经有了智慧的错觉，因为它已经颇具“人性”，行为特征跟某些人类没什么区别，一定要搞个“形式”才能收手。

打开社交网络，各种科普支原体。面对这样的科普，支原体也不含糊，开启“玄学模式”。

你科普说支原体感染发高烧，它现在可以不发烧；你说听一听肺音，它不是都往肺里走，你听不见，照胸片也同理；你说查血象，它有一定概率的假阳性。

当你全面做好了心理准备迎战它，哆哆嗦嗦扫码等待查血结果，检测显示阴性，给你“玩阴的”，但你敢掉以轻心，它突然就往肺里冲了。

总之你想依靠这些科普自己判断，没戏；你想依据科普方法处理，不灵。

甭说爹妈，连医生也没别的办法，面对连白细胞都正常的血象和干干净净的胸片，再转头看看咳出肺管子的孩子，说：“还没到肺里，先把阿奇吃上吧。”