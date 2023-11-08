采暖供热有问题 拨打96069来帮您

本报讯（记者 王斌）昨日零时起，北京市正式启动达标供暖，比法定供暖时间提前8天。按照规定，市民家中起居室及卧室内的室温应不低于18℃。本市启动每月“逢五测温”，抽测室温是否达标。同时，北京市城市管理委公布“北京市2023-2024年采暖季供热服务电话”，市民如遇家中暖气不热、供暖设施跑冒滴漏或是暖气发生异响等一系列供暖相关问题，可拨打96069进行反馈。

昨日上午，供热单位的测温员陆续进入居民家中，抽测室温是否达标。上午9点半，首开天岳恒西罗园锅炉房的供热管家王居正敲响了丰台区洋桥东里一户居民的家门。“今天正式供暖了，给您家测一下室温，顺便检查一下暖气。”王居正说明来意后，走进居民李女士家的起居室和卧室内，开始进行测温。

王居正掏出测温仪，将仪器上探出的长指针保持在距离地面约1米左右的高度，几分钟后，测温仪的屏幕上就显示出“23”的数值。连续测量几次后，王居正说：“一个房间的室温22℃，另一个房间的室温是23℃，全部达标。”

李女士所居住的洋桥东里社区，主要由首开天岳恒西罗园锅炉房负责供暖。进入锅炉房内，阵阵暖意扑面而来，一台42兆瓦燃气热水锅炉已点火运行。“与以往正式供暖首日相比，今年供暖首日的报修工单量有显著下降。”北京首开集团所属北京天岳恒房屋经营管理有限公司副总经理闫京介绍说，大多数报修都是居民家中在供热初期出现了暖气不热的问题。通过为居民家中暖气进行排气等简单调试，基本都能第一时间解决。

北青报记者从北京市城市管理委员会获悉，自11月7日零时起，本市正式启动达标供暖。今冬采暖季，本市集中供热面积约10.47亿平方米，其中居民供热面积约6.79亿平方米。市城管委供热办副主任尹波介绍，除供暖首日入户测温外，按照惯例，采暖季期间，供热单位将在每月5日、15日、25日启动“逢五测温”。测温时，“高中低”不同楼层，“远中近”不同典型户型，均将按照一定比例进行选择。“供暖温度主要取决于散热器的散热效果。因此，居民在装修时，尽量不要包封暖气片，不要随意增大家中的供热面积。”

同时，全市组织了36支应急抢险队，开启24小时值守，应对供热突发事件。市城管委相关负责人表示，经过11月6日点火试运行，本市整体供热系统运行逐步平稳。个别供热系统因为运行初期急剧加温，出现了小规模的供热设施漏水、阀门损坏等一些小故障，已进行了临时抢修抢险。