传统文化激发创新活力 好丽友亮相第六届中国国际进口博览会

11月5日，第六届中国国际进口博览会在国家会展中心（上海）盛大开幕。本次进博会延续“新时代，共享未来”主题，154个国家、地区和国际组织的来宾跨越山海，共赴“进博之约”。“四朝元老”好丽友携春节档年味新品以及众多本土化创新成果亮相“四叶草”，同与会嘉宾共话中国经济新机遇，引领食品行业“向未来”。

第六届进博会好丽友展位

“中国元素”点亮四叶草

自2020年首次加入进博大家庭以来，好丽友以精心布置的展台、精挑细选的展品以及用心策划的互动赢得了广泛赞誉。本届进博会，好丽友以“共成长，创未来”为主题策展。

好丽友进博会项目负责人、公共事务总监张晓艳表示：“好丽友扎根中国近30年，见证并融入了中国经济的高速发展。得益于包容、开放的外部环境，好丽友已成长为集团最重要战略市场和增长引擎。历届进博会的亲身参与，让我们感受到高水平开放下的中国经济新活力，也更加坚定了我们长期扎根中国市场，与合作伙伴一起共创未来的决心和信心。这便是本届进博会参展主题‘共成长，创未来’的由来。非常期待同与会嘉宾深度交流互动，共同推动食品产业的高质量发展，引领行业一起‘向未来’。”

中国好丽友公共事务部总监张晓艳

本次进博会上，好丽友“带个好”系列春节限定产品及年味礼盒首次对外发布，成为展会一大亮点。据悉，产品创意灵感源于节日期间“讨个好彩头”的传统习俗，并以历代书法名家作品中的“好”字进行视觉呈现，外观典雅、大气，浓浓国风、韵味十足，有望成为节日礼品消费的绝佳选择。

为烘托“带个好”系列年味新品，今年好丽友展位设计仍以喜庆的“中国红”为主色调。“过年好”、“带个好”、“样样好”、“运气好”……，简单的字眼代表了国人最朴素的愿望，体现了好丽友对消费者的真挚祝福以及对未来的美好憧憬。在好丽友展位，观展嘉宾处处可以体验到被“好运中国红”包围的感觉。

回顾近两届进博会好丽友首发新品及展位设计，均融入大量中国传统文化元素。借助国家级展会强大的聚光效应，好丽友去年进博会首发的敦煌博物馆联名产品获得媒体、行业及消费者广泛关注，成功实现从展品到商品，再到爆品的转变，助力好丽友当年业绩再创新高。

“零食营养+”引领行业向未来

2020年第三届进博会，好丽友以全新面孔首秀，携达特.优坚果棒、老板仔海苔等产品亮相，积极布局健康食品领域，引发业界广泛关注。此后，好丽友正式启动“零食营养+”计划，让消费者在享用美味零食的同时可以摄取到更多有益身心的营养元素，以实际行动响应“健康中国”战略。

本届进博会可以说是好丽友对“零食营养+”计划成果的集中展示。中国好丽友副总经理静北表示：“未来，公司会继续推进“零食营养+”战略，测试评估更多优质营养元素，并加入到明星产品或创新单品中，为消费者更多美味、营养新选择。”

散装产品可有效降低消费门槛，丰富购买选择，在引流获客、释放渠道活力等方面发挥着积极作用。去年进博会，好丽友首次试点散装渠道招商。今年以来，散装业务已经成为好丽友新的业绩增长点。本届进博会，好丽友散装展台依旧火爆，前来洽谈合作的渠道商络绎不绝。负责招商的孔维威经理表示，好丽友将继续加码散装业务，在立足品质创新、扩展SKU的同时，不断强化新业态渗透，携手更多优质合作伙伴，进一步激活终端，挖掘零食市场新增量。

植根中国，贡献中国

1995年好丽友正式成立并从此扎根中国，致力于为消费者提供安全、健康、美味的产品。28年来，好丽友投资近百亿设立并运营6家工厂、1个农场和4个物流中心，中国研发中心的设立让好丽友实现从中国制造向中国创造的转变。

在根植中国，与中国经济一起成长的同时，好丽友还聚焦公众健康、青少年发展、亲环境经营、社会救助等领域，积极投身社会公益活动。本届进博会，好丽友展台开辟专区，集中展示近年来社会贡献活动的丰硕成果。“友爱相伴,幸福校园”项目开展三周年，已为20所乡村小学配建希望厨房或希望球场，并为孩子们量身打造趣味运动会、定制友谊主题绘本。2015年，好丽友便把亲环境经营确定为支撑公司发展的基本方针，并通过构建绿色工厂、推动零碳办公、关注生物多样性保护探路可持续未来。过去四年，中国好丽友单位产品用水量下降40%、用电量下降24%，工厂分布式光伏项目总装机量已达11兆瓦，每年可生产绿色电力超千万千瓦时，减少碳排放约6000余吨，成效显著。

好丽友社会责任活动展区

好丽友公共事务总监张晓艳表示：“进博会是推动国际国内市场融合互鉴的重要平台。在最好的时代，好丽友也必将迎来了更好的发展状态。未来，我们会继续借助这一平台，整合全球资源，服务中国市场，携手合作伙伴共同为消费者打造更美好的生活，为行业高质量发展做出积极贡献。”