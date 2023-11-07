倾情助人，守护乡亲健康（守望）

朱祥务的人生经历过两次大的转变——1984年，19岁的他从家乡四川来到西藏，当兵入伍，开始与高山为伴；1994年，他告别军营，留在西藏自治区亚东县经营一家药房，成为一名大夫。

这样的选择源自一次感动。入伍第一年，朱祥务在执行任务中意外受了伤，当地乡亲们主动前来照顾他，让他深受感动并铭记于心。

“转业时，我没有接受安排的工作。我想着，凭借在部队学的技术，我不但要自力更生，更要服务乡亲。”朱祥务介绍，服役期间，他努力学习医学知识，并考取了医师、药师证书。

退伍后，朱祥务先后开办了3家药店、1家诊所。“我时常提醒员工，也提醒自己，要敬畏法律、珍爱生命，确保老百姓的用药安全。”面对患者及家属，朱祥务总是耐心地向他们介绍药品功效，指导他们科学合理用药。

在朱祥务的诊所，经常能看到来测量血压和血糖的乡亲。如果朱祥务在，他就第一时间帮助乡亲们测量；倘若朱祥务不在，诊所的其他医务人员也会为乡亲们提供帮助。“我就是想为乡亲们免费提供一些医疗服务，为他们的身体健康出一份力。”

这些年来，朱祥务经常为哨所官兵巡诊、送医送药，免费为当地残疾人员、五保户、低保户及外来务工人员提供医疗服务。

2012年以来，朱祥务一直在资助6名来自贫困家庭的孩子上学。他们之间的关系不是亲人，胜似亲人。

受资助的学生白玛次旺记得，在福建读书时，她曾因身体不适突然晕倒，朱祥务知道后很担心，就准备了一些药品和营养品，装了满满一箱，给她寄了过去。

对于这些贫困家庭的孩子，朱祥务一直特别关心和照顾。朱祥务的女儿曾对他说：“爸爸，您好像对他们的关心比对我的还多。”“我承诺过要让他们顺利地把学上完，就一定要做到。哪怕有一个孩子辍学了，都是我的责任。我们要说到做到，不是吗？”朱祥务语重心长地对女儿说。

除了关爱贫困家庭的孩子，朱祥务还时常照顾一位本地老人。这位70多岁的老人是朱祥务的邻居，儿子身体残疾，孙女正在读书，家里很困难。遇上老人需要药品时，朱祥务分文不取。老人的孙女考上了内地西藏班，朱祥务又主动承担了她在学校的生活费。

朱祥务的热心，在亚东县是出了名的。每当有什么突发情况，他总是第一时间冲锋在前。2015年，亚东县下亚东乡境内突发森林火灾，朱祥务要求加入救灾的队伍。妻子劝他：“你刚做完心脏手术没多久，还是不要去一线了。”

朱祥务说：“我既是党员，又是退役军人，这个时候应该站出来。”随后，他加入紧张的救灾工作中，甚至忘记了身体刚做完手术的事。

为什么总是热心助人？朱祥务的回答是“感恩”：“我永远忘不了从军之初乡亲们对我的帮助。如今，作为一名共产党员和退役军人，我更要担起责任。”

《 人民日报 》（ 2023年11月07日 06 版）