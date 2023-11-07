世界流感日公益宣教活动举行

本报北京电 （陈渡归）日前，由中国人口福利基金会和罗氏制药中国共同发起、新华网支持的2023年“世界流感日”公益宣教活动在北京拉开帷幕。

近期，中国疾控中心发布流感预警提示，我国流感发病开始呈上升趋势。在此次公益宣教活动中，北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强教授说：“流感病毒常见的易感人群为5岁以下儿童、65岁及以上的老年人、孕妇、肥胖者和患有心脏病、哮喘、恶性肿瘤等疾病的患者，这些人群突发流感后发生严重并发症及死亡的比例相对较高。接种流感疫苗依然是流感预防最有效的方法，上述高危人群应尽快接种流感疫苗。如果感染流感，则应尽快接受抗病毒治疗。一般来说，流感抗病毒治疗的黄金时间是48小时，得流感后应该尽快就医并接受抗病毒治疗。”

山东大学齐鲁医院主任医师王刚教授表示：“每年10月至次年3月是流感等呼吸道传染病的高发季。流感病毒比普通感冒病毒的传染性更强，且更易使婴幼儿、老年人和体弱多病者发展为重症病例，引发心肌炎、肺炎等并发症，导致重症感染和死亡。目前主要有两种流感抗病毒治疗药物。一种是以临床上广泛使用的传统神经氨酸酶抑制剂；另一种是新型RNA聚合酶抑制剂。”

近年来，中国人口福利基金会持续开展全国性疾病防控科普动员工作，从多维度和多层面为公众输送有价值的健康科普内容。中国人口福利基金会副秘书长宋宏云表示：“未来，我们将继续发挥公益平台的作用，联合国家权威媒体以及社会各界力量，逐步完善基层疾病防控科普体系建设，夯实公众健康教育在流感防控卫生工作中的基础和导向作用，为健康中国的建设贡献自己的力量。”