居家养老“护联体”发布

本报北京电 （记者熊建）日前，“中国平安居家养老‘护联体’发布暨康护服务发展论坛”在北京举办。

活动由中国平安人寿保险股份有限公司、平安健康医疗科技有限公司、北京北大医疗康复医院管理有限公司主办，深圳市标准技术研究院协办。

论坛上，与会嘉宾就如何破解居家养老康护服务行业难题、合力共建养老康护服务业标准体系等话题展开深入探讨，为助力“积极应对人口老龄化”国家战略、建设“健康中国”建言献策。

近年来，国家出台了一系列居家养老及康复护理方面的政策性文件，对于推动居家养老及康护服务标准化、规范化、专业化发展具有重要指导意义。

首都医科大学护理学院院长刘均娥表示，我国护理事业发展还存在不平衡、不充分的问题，护理服务供给与群众多样化、差异化的需求存在一定差距。展望未来，行业应着力加强护理信息化建设，创新护理服务模式，优化康复护理服务流程，逐步实现康复护理管理的现代化、科学化、精致化。

平安健康董事长兼CEO李斗表示，针对当前市场痛点，平安依托集团医疗健康生态圈资源和科技实力，融合北大医疗康复服务标准，联合40多家康复护理服务商及行业内产学研专家，匠心打造居家养老“护联体”，通过建立标准—系统—服务—履约闭环，提升服务质量，提高客户满意度。

具体而言，平安居家养老“护联体”包括一套科学的服务管理规范、一套完善的康复护理产品、一套专业的人员认证体系、一个优质的服务战略联盟和一套智能的康复护理系统。其中，在康复护理产品方面，平安推出“平安无忧护”产品体系，针对有神经、骨骼、心肺、疼痛等康复护理需求的患者，提供以专病为维度的康复、住家护理等10项短期、长期服务，打通预防—治疗—康复—长期护理服务全链路。