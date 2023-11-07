2024年度“北京普惠健康保”开放参保

本报北京电 （记者熊建）2024年度“北京普惠健康保”日前在北京正式发布，北京市医疗保障局、北京市地方金融监督管理局、国家金融监督管理总局北京监管局等政府部门相关领导参加发布会。

2024年度“北京普惠健康保”由中国人民保险、中国人寿主承保，由泰康、太平洋保险、中国平安、北京人寿共同承保，由医渡云提供主运营平台。产品保障方案紧密衔接基本医保，进一步提高广大北京市民面对高额医疗费用负担时的抗风险能力。

新一年度产品继续秉持普惠利民的基本原则，一年保费195元/人，价格不变，最高保障300万元。作为北京市唯一由政府指导监督的普惠型商业补充医疗保险，“北京普惠健康保”在2021年首度推出，两年累计获超600万人投保。这两年来，政府加强指导和监管，确保产品应赔尽赔，充分保障参保人权益，截至目前，单次赔案最大赔付金额超63万，最大赔付年龄是一位103岁的骨折患者，最小赔付年龄是一名1岁白血病幼儿，切实为参保人家庭带来了及时保障，提升人民群众看病就医的获得感、安全感和幸福感。

国家金融监督管理总局北京监管局党委书记、局长李明肖表示，“北京普惠健康保”已成为中国特色商业健康保险发展之路的有益实践。“北京普惠健康保”在保障人群、保障范围、理赔这三方面实现了创新，尤其是将老年人、既往症人群、新市民这三大人群纳入了保障范围，体现了普惠利民的特点，既打破了传统商业保险的原则，又打破了保险的地域范围，同时扩大了受益人群范围，充分体现了北京保险行业大力发展普惠金融，推动共同富裕的积极探索。