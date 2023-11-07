神经假体成功激活“休眠”的步行功能

科技日报北京11月6日电 （记者张梦然）《自然·医学》6日发表的一项论文报告，用植入神经假体进行针对性脊柱硬膜外刺激，改善了一名因帕金森病造成严重运动障碍人士的步行和平衡能力。这些发现凸显出使用神经假体装置治疗帕金森病患者运动障碍的潜力。

约90%的晚期帕金森病患者会发生运动障碍，包括步态障碍、平衡问题和冻结步态发作。这些障碍降低生活质量，加重相关疾病，而现有疗法又不太有效。对腰骶脊髓针对性的硬膜外电刺激（EES）可以调节控制运动神经的活动，近期研究显示，其能恢复因脊髓损伤致瘫痪人士的站立和走路功能。

瑞士联邦理工学院、洛桑大学医院等机构科学家此次开发了一种基于EES的神经假体，能自然激活帕金森病患者的腿部神经，使其恢复被扰乱的神经。经过非人灵长动物模型对该神经假体的广泛验证后，团队开始了该方法的首次人体试验。

被试者是一位62岁的男性，患有帕金森病30年，经药物和深部脑刺激治疗仍有严重的运动障碍。研究人员首先生成了EES针对的脊髓区域定制化解剖图，指导精准外科植入神经假体。随后用患者穿戴的无线传感器检测移动意图，触发EES激活腿部神经产生自然的步行动作。研究结果表明，神经假体改进了被试者的步行和平衡障碍，他进一步报告了生活质量的显著改善（患者现在已经使用该假体两年，每日约8小时）。

这些初步结果表明，针对性EES对于治疗帕金森病患者中常见的行动障碍可能是一种有潜力的治疗选择。但目前仍是概念验证研究，只有一名被试者，还需要在更大的临床试验中进一步研究，以验证这一方法的有效性。

【总编辑圈点】

帕金森病是一种神经系统退行性疾病，多发于老年人。患者会不受控制地手抖、震颤，行动迟缓，还可能会有嗅觉障碍、睡眠障碍等。神经系统的问题总是比较麻烦，难以根治，只能延缓疾病进程，缓解症状。本文提到的方法，从缓解运动障碍入手，开发电刺激神经假体。在检测到患者的运动意图后，由假体来“指挥”腿部神经工作。目前，这一方法已在一位病人身上进行了试验。能否用神经假体改善更多类似疾病患者的运动障碍，还需进一步研究。