高精尖产品助医疗行业进阶

光谱诊疗系统、乳腺全自动容积超声、儿童用磁共振对比剂……第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）上，连续六届参展的GE医疗参展面积达600平方米，有近30款创新成果亮相，其中10款为中国“首发首展”。

“今年我们带来了近30款的高精尖‘干货’。与往年不同的是，这些展品中超过半数是中国智慧深度融合全球资源而激发出的最新成果。”GE医疗全球执行副总裁、中国总裁兼首席执行官张轶昊告诉科技日报记者，比如由中国团队研发的新一代Apex量子平台，不仅将CT扫描速度带到新高度，更能够在一个心跳内完成覆盖全心各个细节的精准成像。

正在举办的第六届进博会，为跨国企业搭建了最新研发进展和创新成果的展示平台。六年来，作为中国构建新发展格局的窗口，以及共享中国机遇、促进交流合作的国际化舞台，进博会为医疗行业的创新发展注入了强劲动力。

从未缺席的进博“忠粉”西门子医疗在本届进博会上同样带来多款“首发首展”的新品。“此次展示的全球首款量子能谱血管造影系统，突破传统设备在‘时空’上的限制，让病人可以在自由呼吸间进行全身的3D扫描重建。该系统还可基于大数据与人工智能重构影像链，在保证图像清晰恒定的同时，智能调整X光能谱，有效降低辐射水平。”西门子医疗大中华区总裁王皓说。

作为进博会的“老朋友”，罗氏也是连续六年亮相进博会的舞台。今年，罗氏在1000平方米展台上集中展示了10余款全球领先的体外诊断产品及方案，更有数款产品为“首展首秀”。“例如针对医院实验室的新品cobas pro，其测试速度可达到4400测试/小时，满足中高通量实验室的生化和免疫检测需求。”罗氏诊断中国总经理姚国樑说。

进博会是企业创新的展示平台，更是加速创新成果落地的强大引擎。六年中，进博会所释放和持续放大的溢出效应，已经让众多企业的展品变商品、商品变“爆品”。

“半导体探测器光子计数CT技术在2021年第四届进博会上进行了全球同步首秀。次年，全球首款光子计数CT NAEOTOM Alpha即进入国家药品监督管理局医疗器械特别审查程序（绿色创新通道），并在2022年第五届进博会上完成了实体机的亚洲首展。在本届进博会上，我们展示了NAEOTOM Alpha的最新临床应用和科研成果。”王皓说，“随着诸多全球创新成果通过进博会在中国加快上市和落地，以及本土合作伙伴关系的持续深化，我们将不断提升在中国尖端临床科研和基层医疗体系中的参与度。”

进博会不仅是展示全球创新产品、促进经贸交流的重要窗口，更为跨国企业在中国市场的持续发展提供了无与伦比的机遇。过去六年，进博会已成为跨国企业加速创新成果引入和落地的“驱动器”和“孵化器”。

“通过进博会的平台，辉瑞已有8款创新产品从展品变为商品，切实造福中国患者。”辉瑞中国区总裁彭振科说。

六年间，拜耳共带来了近30款“全球首发”“中国首秀”“进博首展”的展品，并成功孵化出8个“进博宝宝”。“今年，拜耳将继续紧抓‘进博机遇’，进一步扩大展台面积，充分发挥全方位的溢出效应，展示多个领域内的创新成果，缔结多项与中国的合作。”拜耳集团处方药事业部全球执行副总裁兼中国区总裁、拜耳集团大中华区总裁周晓兰说。