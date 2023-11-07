青海全面推进中藏医药发展

本报西宁11月6日电（记者万玛加、王雯静）青海省中藏医药服务网络基本建立，492种藏（蒙）医医疗机构院内制剂纳入医保支付范围，藏医药国际合作基地（青海）是目前全国唯一一个专门从事藏医药对外交流与合作的国家级示范性项目……日前，记者从青海省卫生健康委员会获悉，青海省正大力实施基层中医药服务能力提升工程，全面推进中藏医药传承创新发展。

“目前，青海省有公立中藏医医院42所，中藏医医院床位数6850张。青海省53所综合医院和20所妇幼保健机构开展中藏医药服务。在乡镇卫生院和社区卫生服务中心建设中藏医馆439个，覆盖率100％。全省100%的社区卫生服务中心和97.3%的乡镇卫生院能够提供中藏医药服务。”青海省卫健委副主任、省中藏医药管理局局长端智说。

端智介绍，国家中医区域医疗中心、中西医协同旗舰医院试点项目落地青海省。同时，青海省先后建立了10个中藏医质控中心，实现省市（州）级中藏医质控体系全覆盖。建设示范（旗舰）中藏医馆104个和中藏医阁94个，中藏医药服务能力显著增强。建设藏药新药开发重点实验室，实施藏医药文献数字化工程，建成13个藏医药专业数据库和青海省藏医药信息网络平台，中藏医药科研创新有力推进。

“夯实中藏医药人才队伍，推广普及中藏医药适宜技术和外治特色疗法，为群众提供更加优质高效便捷的中藏医药服务。开展中藏医药文化进校园活动，遴选16家具有特色的机构建设省级中藏医药文化教育宣传基地。”端智表示，近年来，青海中藏医药交流合作日益频繁，由青海省藏医药学会牵头，来自西藏、四川、云南、甘肃等省区的6家藏医药学术团体共同建立藏医药学会发展联盟，助推藏医药事业全面振兴发展。