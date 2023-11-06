10月24日的水利部老年大学热闹非凡，一堂沉浸式的“健康体验课”正在进行。人民健康“五进”关爱服务计划在水利部离退休干部局、水利部老年大学的支持下，将健康咨询、健康生活互动体验等多种服务项目送到水利部离退休老同志身边，以传播健康生活理念、提升健康素养的方式关爱老年群体。

人民健康“五进”关爱服务计划走进水利部老年大学

结合活动前期的调研，本场活动围绕老年人群做好自身健康管理这一方向展开，配置了健康科普讲座、健康生活体验服务、名医健康咨询等服务环节，以丰富的体验形式让大家知晓如何将健康管理、营养膳食落到实处。

为满足老同志们对中医调理、心内健康管理等方面的需求，航空总医院消化病中心主任张建国带来了关于消化道肿瘤防治方面的科普宣讲。同时，水利部老年大学特别开辟两间一对一“健康咨询室”，邀请北京中医药大学东直门医院主任医师周莉、中国医学科学院阜外医院副主任医师李晓枫来到现场提供相关指导。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（冯斯正）