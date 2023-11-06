专家：对因治疗降低混合感染风险

进入秋冬季，流感等呼吸道疾病高发，一些人甚至同时感染多种呼吸道病原体，“混合感染”也因此引发关注。

简单来说，混合感染就是同时感染2种以上的病原体。中日友好医院呼吸与危重症医学科主治医师王一民在接受科技日报记者采访时称：“混合感染的情况并不少见，临床上的混合感染多数以病毒、细菌、支原体的组合为主。”

秋冬季易出现呼吸道病原体混合感染的情况。王一民表示，最近，儿童是以肺炎支原体感染为主，再混合常见的呼吸道病毒（如流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒）感染；成人则是以呼吸道病毒感染为主，再混合肺炎支原体感染。“由于近年来很多人养成了戴口罩的习惯，人群抵御各种病原体的能力降低，加上天气变冷等环境因素，今年的混合感染情况显得相对多一些。”

“混合感染对老年人、有基础病的人、孕产妇、儿童等高危人群影响较大，可能会引发呼吸衰竭、心肌损伤等重症，住院概率也可能增加。其他人群出现混合感染，一般属于轻症，重症和住院概率较低。”王一民说。

总体来看，混合感染的情况可控。以传播最广、影响最大的流感为例，虽然流感患者人数略有增加，但流感病毒类型与以往并没有区别，主要还是甲型H1N1、甲型H3N2，以及乙型流感，没有出现少见的或新的病毒类型。

针对混合感染，一般采取对因治疗。王一民告诉记者，治疗的前提是正确诊断感染病原体。“如果出现发烧、咳嗽、咽痛等呼吸道感染症状，可通过快速抗原检测或核酸检测明确病原体，对引发疾病的病菌进行针对性治疗。如果混合感染2种病原体，可同时针对这2种病原体进行治疗。”

为降低混合感染带来的风险，专家建议重点保护好高危人群。“老年人、有基础病的人、孕产妇、儿童等高危人群一定要尽早接种疫苗，去人员密集、空气流通差的地方戴好口罩，回家及时洗手。医院病菌相对较复杂，去医院时一定要戴口罩。此外，要保持健康生活习惯，如规律作息、科学运动、均衡饮食、定期通风等。”王一民说。

《中国流感疫苗预防接种技术指南（2023—2024）》指出，每年接种流感疫苗是预防流感最经济有效的方式。王一民强调：“高危人群在没有禁忌症的情况下，一定要及时接种流感疫苗和肺炎疫苗。”

针对居家用药，王一民建议备一些常见的呼吸道感染药物，如退烧药、止咳药，中西药都可以，备1—2种就够。“不建议家里备抗生素药物，尤其是孕妇、儿童、肾功能不全者等特殊人群用药有很多禁忌，用药前务必咨询医生。另外，要定期清理过期药品。”