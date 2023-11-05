明星光环换不来消费口碑

近日，某明星因投资餐饮亏损上亿元的新闻冲上热搜，不少网友在评论中吐槽其名下餐厅“名气虽大，但菜品难吃”。这家曾经爆火的餐饮品牌凭借简约的装修、创意的菜品、明星的效应一度门庭若市，但最终没能征服消费者的味蕾，只得惨淡收场。

明星跨界餐饮早已不是新鲜事。据媒体统计，近年来，陆续有数十位明星投资或经营餐馆。从火锅、烧烤到奶茶、面点，不少明星都把餐饮作为开启副业的第一选择。这些餐饮品牌在明星热度的带动下，备受市场关注。然而，令人唏嘘的是，头顶光环的各式餐馆却频频遭遇“翻车”，甚至陷入“短命”怪圈。

一些明星餐饮以失败告终，很大程度上在于低估了餐饮业的经营难度。对于消费者来说，菜品好吃、价格公道是衡量一家餐饮企业的核心指标。看似简单的诉求背后，却是对餐饮企业供应链管理能力和经营服务水平的全方位考验。纵观餐饮业的知名品牌企业，无不是经过长期摸爬滚打才探索出一套成熟稳定的供给体系，并通过坚持不懈的严格管理和创新突破，才经受住市场的考验，赢得消费者信赖。可见，餐饮业的门槛并不低，特别是对于想走连锁扩张道路的餐企，要想确保餐饮品质标准化、服务质量不滑坡，更是难上加难。明星餐企由于缺乏专业的经营管理能力，导致消费者体验不佳，无法形成稳定客群，企业长期盈利水平自然捉襟见肘。

另外，个别明星餐企挣快钱的短视行为也是造成其“一地鸡毛”的根源。平心而论，明星借助自己的影响力和知名度为企业打开市场、吸引客源无可厚非，但如果只想着靠短期人气实现流量变现，忽略了菜品的味道、服务的品质，无异于舍本逐末。部分明星艺人将门店交给第三方打理，并不参与具体经营，这种“甩手掌柜”模式增加了餐企的运营风险。频频爆出的无证经营、食品变质、卫生堪忧、偷税漏税等问题就是例证。此外，有的明星餐企在打出知名度后迅速开启复制模式，通过在各大城市“跑马圈地”赚取加盟费，但运营管理等跟不上扩张步伐，导致菜品质量和门店服务水平大幅下降，甚至引发加盟商维权、合同纠纷、拖欠工资等事件，过高的热度反而加速了品牌的坍塌。

明星光环不是餐饮企业成功的“万能钥匙”。企查查数据显示，2023年，我国餐饮行业快速复苏，前8个月的全国餐企注册量约为2022年同期注册量的1.2倍。但是，餐企注册量大幅攀升的同时，餐饮相关企业注销、吊销量也在同步上升。今年前8个月，餐饮相关企业注销、吊销的数量已超过2022年全年，餐饮业经营的难度明显增加。

置身如此竞争激烈的行业，只有认认真真做菜、扎扎实实做事才是留住消费者的王道。在消费者日趋理性的大背景下，期待明星餐饮褪去光环，用更用心的产品、更优质的服务赢得市场认可，真正成长为一路长红的“明星餐厅”。