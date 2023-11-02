聚焦血液肿瘤规范诊疗 共话医疗技术前沿进展

为进一步挖掘发现在血液肿瘤学科领域取得重要成果的优秀医生，展示血液肿瘤医生开拓创新的精神风貌，近日，“2023人民好医生（血液肿瘤）推荐展示活动”在北京正式启动。启动会上，多位专家围绕血液肿瘤规范诊疗、医疗技术临床应用能力创新等话题进行了交流分享。

近年来，我国血液系统疾病防治工作取得了长足的进步，但是公众对血液肿瘤的认知仍有不足。在“科学认识和预防淋巴瘤”主题分享上，江苏省人民医院血液科副主任徐卫介绍说，淋巴系统遍布全身，是由淋巴管道、淋巴组织和淋巴器官组成的网状液体系统。淋巴系统是人体“卫士”，是人体内重要的防御功能系统，具有区分自身抗原和外来抗原、抵御病原体的免疫防御功能，对于液体和养分在体内的分配也有重要作用。徐卫说：“淋巴瘤的治疗方法有很多，对于每个患者来说，治疗方式也是不同的，需要根据患者的不同病理类型和分期情况，采取有针对性的治疗措施。”

血液淋巴瘤的临床表现非常复杂，因此，精准诊断是治疗的关键。医院血液淋巴瘤科的主要工作是开展规范化的诊断和治疗，并在此前提下进行创新和探索。中国医学科学院血液病医院主任医师邹德慧围绕“规范诊疗 提升淋巴瘤防治水平”进行主题分享时表示：“以传统放化疗联合造血干细胞移植、免疫治疗、分子靶向等形成‘综合治疗’，是现代淋巴瘤的治疗策略。值得注意的是，开展规范分层治疗的前提是规范化‘精确诊断’”。邹德慧进一步介绍，规范化治疗的第一步是获取准确、完善的病理诊断，这需要与外科、内科镜、影像科等科室进行协作，获取疑似患者的肿瘤切片并送至病理科进行亚型诊断；规范化治疗的第二步是治疗前检查，包括病史采集、体格检查、实验室检查、影像学检查，以便为后续精准个体化治疗提供助力。

北京协和医院血液内科副主任张炎以“血液肿瘤医疗技术临床应用能力创新和转化”为主题进行了分享。加强血液肿瘤医疗技术的临床应用能力创新和转化，尽管面临着许多挑战，但也同样拥有无限的希望和机遇。张炎介绍了单克隆抗体、CAR-T细胞治疗、BTK抑制剂等研发历程，并强调，血液肿瘤是医学创新非常活跃的领域之一，其创新成果对提高血液系统疾病治疗率大有帮助。“任何一种创新都需要前期源源不断的累积，最终才能有所转化。当前血液肿瘤临床治疗所取得的效果，离不开临床医生、科研机构、制药企业等各界力量的支持。”张炎说。（赵晓彤）