直播预告：心血管疾病合并糖尿病患者如何管理体重？

肥胖最明显的症状就是BMI升高。所谓BMI，是Body Mass Index的缩写，即身体质量指数，是国际上常用的衡量人体肥胖程度的重要标准，也可有效评判一个人的健康营养状况。BMI对糖尿病的发现和管控，有相当重要的参考价值。而超重和肥胖是心血管疾病的主要危险因素。因此，维持健康体重对预防和控制心血管疾病十分重要。

11月3日17:00中国医科大学附属盛京医院第二心内科主任孙志军将做客人民好医生直播间，为大家详细讲解高BMI对身体带来的危害以及心血管疾病合并糖尿病患者该如何管理好自身的BMI指数，欢迎届时收看！

嘉宾简介

孙志军，中国医科大学附属盛京医院第二心内科主任、医学博士、主任医师、教授、博士生导师。中华医学会心血管分会心衰学组委员，中国医师协会心力衰竭委员会常委，辽宁省医学会心血管分会委员等学术兼职。

擅长：心律失常起搏器植入、冠心病介入治疗、充血性心力衰竭的药物及CRT等器械治疗，国内率先开展心衰合并房颤的希氏束起搏治疗，取得优异疗效。

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