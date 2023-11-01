“多地门急诊爆满”是一道防疫综合考题

发烧、咳嗽、咽痛……随着秋冬呼吸道感染性疾病高发季的到来，不少人反映自己或孩子出现了呼吸道感染症状。据报道，多地医院门急诊量均有不同程度增长，有患者称在医院急诊排了五六个小时。患者中儿童居多，但也有不少成年人“中招”，特别是老年人。除了大众较为熟知的支原体肺炎感染、流感、新冠病毒感染，还包括细菌感染、诺如病毒感染等。

此前，一些医院虽也出现呼吸道感染患者扎堆看病现象，但通常病原体比较单纯，比如流感多发期间，肺炎支原体很少“凑热闹”；肺炎支原体比较活跃时，流感病毒也相对消停。这次不同，多种病原体交织出现，且症状又很相似，居民难以判断，诊疗也变得复杂和困难。正因如此，有专家提醒，当前需警惕肺炎支原体与腺病毒、肺炎链球菌等其他引起呼吸道感染的病原体混合感染。

虽然多种病原体混合感染导致局面更加复杂，但抗击新冠获得的宝贵经验，当前可以得到充分运用。呼吸道感染性有共同的传播特点，也有相似的预防手段，戴口罩、勤洗手、保持社交距离、不扎堆等，都是十分管用的个人防护措施，若能得到广泛运用，感染的机会势必明显降低。

多种病原体混合感染，称得上是一道涉及面很广的综合考题，预防和诊疗措施要更加多样和全面。综合性医院和儿童、传染病专科医院，应尽量扩大相关诊疗能力，尤其是门诊保障能力。城市针对这些疾病的应对处置与综合保障，也应顺势提升。当实体医疗机构难以应对时，互联网诊疗、基层的家庭医生团队等，应该迅速补位。

此外，对于综合性感染，既要注重做减法，也要有所侧重。比如通过广泛接种流感疫苗，可将流感控制下来，综合性感染就会变得单纯一些。虽然目前多地都出现综合性感染现象，但在一个地方，仍会以一种病原体感染为主，应针对性地加大这种病原体的预防和诊疗力度。

这道综合考题的关键知识点，尤其应该谨记在心。医院是一个多病原体集中的地方，居民即使感染了一种病原体，也要避免在医院交叉感染上其他病原体，因此能够在基层诊疗的，尽量不要去医院，儿童更加易感，应特别注意这一点。

感染前预防性服药、感染后自行用药，是很多人的习惯，但对于治疗肺炎支原体感染的阿奇霉素，则千万不能自行滥用。这种抗生素容易产生抗药性，再加上儿童可用的抗生素种类很少，一旦感染肺炎支原体的儿童对阿奇霉素产生抗药性，治疗或将面临无药可用的困境。

肺炎支原体感染、流感等呼吸道疾病有其自身发展规律。新冠疫情流行期间，多种有力举措既高效防范了新冠病毒，也使这些呼吸道感染性疾病呈现低流行或沉寂状态，导致群体免疫变差而容易感染。当前是这类疾病的补偿性多发，余波不仅不会持续太久，而且多病原体群体免疫力，此后有望一同增强。居民应看清这一趋势，进而增强信心，也使应对举措更科学有序。