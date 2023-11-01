新成果有望让肺癌患者免除过度治疗

◎本报记者 叶 青

通 讯 员 郝 黎 张蓝溪

根治性放化疗是局部晚期肺癌的主要治疗手段。近年来研究显示，与单纯的放化疗相比，放化疗联合巩固免疫治疗（即根治性放化疗）将不可切除局部晚期非小细胞肺癌患者的5年无进展生存率提高了14%，减少近50%的肿瘤复发风险，成为新的标准治疗模式。

与此同时，这种治疗模式也带来了新的问题：19%的患者经放化疗后被治愈，继续进行免疫治疗并不能带来生存获益，反而增加了患者的不良反应和经济负担。

日前，广东省人民医院吴一龙教授团队首次提出“放疗早期MRD清零”的概念，并证实了肺癌早期MRD清零者预后更佳，可能不需要接受长期的巩固免疫治疗。相关成果日前刊发于国际医学杂志《癌症细胞》。

MRD即分子残留病灶，指通过外周血进行高深度基因检测时发现其中癌来源的突变分子信号。2019年，在吴一龙的带领下，广东省肺癌研究所设计了早中期手术、局部晚期放化疗、晚期系统治疗的肺癌MRD“三部曲”，建立起ctDNA-MRD检测技术框架。

吴一龙团队在既往的早中期肺癌术后患者的研究中发现，若患者术后一直保持MRD阴性，即为潜在治愈人群，这在此次研究中得到进一步证实。

研究显示，局部晚期患者在放化疗结束后，一直保持MRD阴性的患者中仅2个人肿瘤复发，2年的无进展生存率高达88.4%。

吴一龙团队首次提出“放疗早期MRD清零”的概念，是局部晚期肺癌MRD临床应用的重要突破。“通过MRD检测，能够精准区分出放化疗后哪些患者需要继续进行免疫治疗，哪些患者不需要，这就是研究最大的意义。”广东省人民医院肿瘤医院院长周清说，对于不需要继续进行免疫治疗的患者而言，如果给肿瘤细胞过度打击，反而可能造成耐药性，导致肿瘤复发。

“以前只能靠回顾数据‘算命’，告诉患者‘放化疗后有20%的机会能治愈’。现在我们能明确每位患者放化疗后是已治愈不用做免疫治疗，还是需要免疫巩固。”吴一龙说。

据悉，目前广东省肺癌研究所正开展一项真实世界研究，进一步验证上述研究结果，并逐步把其应用到临床治疗中，让更多患者获益。