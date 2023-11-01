研究首次证实微塑料 能引发机体慢性炎症反应

科技日报讯 （记者罗云鹏 通讯员衣晓峰）10月30日，记者从深圳市人民医院获悉，该院心内科专家团队完成了一项“聚苯乙烯微塑料暴露对血管的毒性影响”研究课题，首次证实微塑料能引发机体慢性炎症反应，并由此导致血管钙化的发生发展。相关成果近日发表在《整体环境科学》上。

深圳市人民医院心内科主任医师董少红、尹达，副主任医师孙鑫及医学博士颜建龙等组成的课题组研究发现，血管钙化患者粪便中均含有不同类型的微塑料聚合物，包括聚苯乙烯、聚乙烯、聚酯纤维、聚丙烯等。“其中排在前三位的分别是聚苯乙烯、聚乙烯和聚酯纤维，占比为42.4%、16.3%和15.7%。”孙鑫介绍，研究发现粪便中微塑料的来源与饮用瓶装水、食用外卖食品、暴露于有灰尘的工作环境等息息相关，同时还发现聚苯乙烯与血管钙化有一定的关联性。

为了进一步验证聚苯乙烯微塑料与血管钙化之间的关系，课题组在饮用水中添加了聚苯乙烯微塑料颗粒，给予正常大鼠与维生素D和尼古丁诱导的大鼠自由饮用。结果发现，聚苯乙烯微塑料颗粒使正常大鼠心脏和主动脉血管均产生了轻微钙化，并明显加重尼古丁诱导的大鼠心脏和血管钙化。与此同时，为了明确聚苯乙烯微塑料颗粒对肠道菌群的干扰，研究人员还对大鼠的肠道菌群进行基因测序，结果发现暴露于聚苯乙烯微塑料颗粒环境中，可致厚壁菌门和拟杆菌门丰度的下降。

“肠道微生物是构成肠道屏障的基础，当肠道菌群失衡时，致病性革兰氏阴性细菌释放脂多糖，可破坏并穿透肠道屏障，并使脂多糖进入人体循环。”颜建龙介绍，血液中积累的脂多糖会触发机体慢性炎症反应“开关”，并加快血管钙化进程。

结合研究发现颜建龙建议，生活中应尽量少用或不用一次性塑料制品；家庭中可用过滤装置处理自来水，不用塑料产品盛装油、酒、醋等；不食用家禽、海产品等胃肠道、内脏和腮的部分，这些部位容易贮存微塑料；不建议用塑料砧板处理生肉、蔬菜和水果等。