大学生村医陈光宇：不舍得村民 也纠结未来

今年是陈光宇在村卫生室工作的第四年，明年的这个时候他的服务期就满了。对于未来的规划他很纠结，他想找个医院上班，但从小在村子里长大的他舍不得乡亲们。

陈光宇今年26岁，他所在的村子是湖北省襄阳市襄城区卧龙镇梁家村，他既是村里的医生，也在乡亲们的支持下兼任了村党支部委员。梁家村地理位置偏远，距离镇中心约16公里，村里老人很多，他们去镇卫生院看病十分不便。在陈光宇回到村里工作前，村民看病有的会走三四公里路就近到其他村卫生室，有的小毛病就不愿意就诊了。

回村工作以来，陈光宇每季度都要下一次村组，梁家村共有7个村组，每次下村组的时候，老人会围着陈光宇等着量血压。村里的老人患有高血压和糖尿病的比较多，陈光宇也会利用这个时间给乡亲们宣讲高血压、糖尿病等疾病的形成过程，平常要怎么预防，患病之后有什么后遗症，呼吁乡亲们重视疾病预防。

村卫生室只有他一个人，“有点害怕，没有经验也没有人带，怕出错”。上一任村医已经60多岁了，家里的地比较多，还开了小卖部，平常忙不过来，陈光宇调回村里后他就退休了。

刚回去时，村里的乡亲对陈光宇的医术持观望态度，后来才慢慢好转。一名50多岁的皮肤病患者曾找陈光宇看病，这位患者到一些大医院去看都没有治好，抱着试一试的态度找到了陈光宇。陈光宇刚开始诊治时把他当过敏、蚊虫叮咬治，但是没有起色。陈光宇又仔细地观察患者的症状，通过查找书籍发现他的症状和金黄色葡萄球菌感染很相似，于是针对性地开了药膏让患者涂抹，没过几天患者的皮肤有了好转。这件事情在村里引起了很大反响，村民觉得他医术很厉害。

在乡亲们眼中，“小陈热情得很，又刻苦，医术又好”。卧龙镇中心卫生院公共卫生科主任郑渊文说他“有活力、善于学习、工作能力也强，电子化的医保和公卫工作做得规范、标准，是个有同理心的娃子，能够视病人如亲人”。

但陈光宇当医生的过程也并不是一帆风顺，回村工作后，曾发生过让他心有余悸的“意外”。

有一次给一位老年患者输液，快结束时发生了不良反应。“我本来就知道这种药容易过敏，所以一直在问老人的感受”，但老人可能是不想麻烦陈光宇，就一直说没事，后来陈光宇发现老人的脸色由红变白，赶紧停止了输液，停药之后，老人口吐白沫晕了过去。

当时陈光宇心里很害怕，但他强行让自己稳住，利用所学知识迅速找到了应急方法：给老人静脉滴注葡萄糖水、皮下注射0.2克肾上腺素、静推了半支抗过敏药。过了两三分钟，老人醒了过来。

事后，陈光宇又去找了上级医院的老师帮忙分析老人出现不良反应的原因。老师帮他复盘了整个过程，最后认定是因药物过量中毒。据老师分析，陈光宇虽然是按照药物说明书剂量用药的，但老年人的耐受能力可能变差，用药需更加谨慎。后来，陈光宇在老师的指导下总结了应对输液过敏的急救措施。

但是，这件事还是给陈光宇造成了不小的心理阴影，有差不多一个月的时间，他不敢给老人输液。这之后，他给乡亲看病用药更加谨慎了。

虽然经历了这样的“意外”，但他不曾后悔误打误撞选择医生这个职业。每次患者康复后对他表示肯定，他都会觉得很开心，“很有成就感”。

谈及报名参加农村订单定向医学生免费培养，陈光宇当时并不知道这意味着什么。彼时，他刚高中毕业，对于报考专业没有概念，但父母支持，陈光宇就报了临床医学专业。毕业后他在镇卫生院实习了半年就调回了梁家村卫生室。同班同学40多人中，只有不到1/4的人还坚持在村里工作。

村里每年宣传填报定向大学生村医的政策时，都会让陈光宇去分享经验，陈光宇会给刚毕业的高中生讲自己的亲身经历，也会真诚地建议他们，“如果在上学之前就考虑好了想要给自己所在的村子作出一定的贡献，有这种坚定的信心，那这个行业很适合你；如果只是觉得迷茫，不知道学啥，那建议还是慎重考虑”。

谈到未来的发展规划，陈光宇的回答有些迟疑，“我其实迷茫也不迷茫，就是纠结”。之前只有他一个人，父母偶尔也会贴补，他觉得日子过得也还行。2021年，他努力进行了半年备考，每天学习到晚上11点多，顺利考取了执业助理医师资格证。村里的老人得知这一消息，总来打趣陈光宇：“小陈啊，你这考了证是不是要走了啊？你这一走可没人来了啊！”当时陈光宇并没有想过要离开。

今年陈光宇结婚了，他不得不考虑以后的发展。现在村里的工作离家远，下个月陈光宇就要搬到离村单程30公里的新家，而且村医的待遇不足以养家。陈光宇想等服务期满了之后继续考取职称、找家医院上班，但是他“从小在这个地方长大，其实很舍不得”，也放心不下村里的乡亲们，仍在纠结中。