2023中医药杏林文化传承创新发展大会在庐山举办

人民网北京10月30日电 （记者乔业琼）10月26日至28日，由九江市人民政府、北京中医药大学、江西省中医药管理局、江西中医药大学、人民政协报社、庐山市人民政府共同参与组织的2023中医药杏林文化传承创新发展大会在江西省庐山市举办。

大会以“弘扬杏林精神 让中医药走向世界”为主题，旨在大力挖掘杏林文化，传承精华、守正创新，弘扬杏林文化的时代价值，让医者高尚的医德医风广为传播。同时，发挥庐山作为“中医杏林文化发源地”的作用与价值，加快推动中医药事业和产业高质量发展，推动中医药走向世界，为全面推进健康中国建设发挥中医药重要支撑作用。来自中医药界、地方政府以及产业界代表就中医药的传承创新发展进行了交流和分享。

江西省人民政府副省长史可在致辞中说，江西中医药历史悠久、底蕴深厚。他希望，借助“中医药杏林文化传承创新发展大会”平台，深化杏林文化阐释研究，努力把庐山打造成宣扬高尚医德医风的中医圣地；促进中医药学术交流合作，努力将庐山打造成中医药学术交流和诊疗服务高地；推动中医药产业加速发展，努力将庐山打造成中医药康养福地。

中国工程院院士、国家中医药管理局副局长、中国中医科学院院长黄璐琦院士通过视频致辞表示，庐山作为世界名山，人文圣山，杏林文化博大精深、源远流长，挖掘、弘扬杏林文化适逢其时，大有可为。通过“杏林文化”品牌的打造，一定会为江西中医药强省战略和中医药综合改革示范区的建设起到积极的支撑作用。

“我们应该站在民族复兴的高度来认识中医药文化，传承中医药文化，发展中医药文化。”全国人大代表、中国工程院院士、中国中医科学院名誉院长张伯礼通过视频发言表示，希望借此大会，深入探讨阐释中医药文化的价值理念、鲜明特色以及与中国传统文化的关系，汲取中医药优秀文化思想精髓，通过创造性转化、创新性发展，让古老的中医药文化在新时代创造新的价值，造福广大人民群众。

会上，中华中医药学会正式向庐山市人民政府授牌“中医杏林文化发源地——庐山”。