人民健康“五进”关爱服务计划走进国家体育总局离退休干部局

关心关爱老干部，守护最美夕阳红。近日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）联合国家体育总局离退休干部局，有针对性地根据近百位离退休老同志健康需求，开展了一系列老年健康关爱服务。

“五进”计划走进国家体育总局离退休干部局

为满足离退休老同志对慢病预防和健康体检的需求，本场活动为老同志们“量身”定制了慢病预防主题关爱专场，包括心脑血管疾病预防和安全合理用药科普讲座、脑力王训练游戏、血压血氧脉搏检测、体检一体机、健康管理眼底照相机、心理健康测试仪器、健康咨询等多组互动项目，还有科普竞赛、健康用盐等多种沉浸式体验，为老同志们提供了可学习、可体验、可互动的健康管理方案，助力其预防慢病、健康生活。

脑卒中是一种高发的急性脑血管疾病。为了向广大离退休老同志普及脑卒中防治知识，倡导合理安全用药，首都医科大学附属北京天坛医院神经内科主任医师郑华光、北京同仁堂专职讲师张晶宇来到活动现场，重点就脑卒中防治、安全用药进行科普，并对广大老同志的相关问题答疑解惑。

为满足老同志们的健康咨询要求，“五进”计划特意设立心内科、老年科、中医科“临时健康咨询室”。专家们耐心细致的解答和特意写在纸上的建议，让拿着体检报告前来咨询的老同志们吃了“定心丸”。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。