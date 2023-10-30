加速文化消费扩容增量提质

高质量发展是新时代首都发展的根本要求，要深刻把握北京最终消费对经济增长贡献率长期超过六成和服务消费优势明显等这两个基本特征，遵循发展规律，推动北京文化消费数智化、体验化、多元化发展，不断增加首都文化消费供给、丰富文化消费业态、扩容文化消费空间，推进国际消费中心城市建设，支撑首都高质量发展。

以数字化为主战场创新首都文化消费新形态。一是创新应用大数据、云计算、人工智能等技术，培育壮大数字人、数字艺术、数字科幻、元宇宙产业等新型文化业态。二是推动传统业态向“云端”转型发展，加速“云看展”“云演艺”“云视听”“云旅游”等业态发展。三是以数字文博、虚拟潮购、互动娱乐、时空再造、沉浸街区、互动景观、智慧治理等主题作为重点建设方向，加大数智文化场景建设力度。

以体验化为牵引建设首都文化消费新场景。不断挖掘北京世界文化遗产、非物质文化遗产、中轴线文化遗产等优势资源，利用市场化手段和现代科技开发培育非遗文化体验式消费；将“古都文化、红色文化、京味文化、创新文化”融入更多游戏、动漫、演艺场景，培育更多体验式展览、沉浸式文艺创作及观演等；推动文化场馆、旅游景区、商业街区等智能化改造，提升沉浸式消费体验；强化“线上虚拟+线下体验”融合互动；推进文化场景与生活场景更深融合，打造一街一景皆文化、文化走进市民生活的完美闭环，让市民在公共空间能感受到首都无处不在的文化氛围。

以多元化为路径激发首都文化消费新活力。一是打造文化消费地标，培育高品质文艺展演场所，依托故宫—王府井—隆福寺“文化金三角”，以及CBD、三里屯、前门（北京坊）等著名商圈，高标准运营北京环球主题公园，统筹推进大运河、长城、西山永定河三条文化带和“三山五园”尽快形成文化消费新模式。二是打响文化消费品牌，大力培育出一批具有国际知名度和影响力的文艺精品，打造“大戏看北京”文化名片，提升北京国际电影节、北京国际音乐节、北京国际设计周、“电竞北京”、中国（北京）国际视听大会及“会馆有戏”等活动的品牌影响力，推进冬奥遗产“国际冬季运动（北京）博览会”，升级北京惠民文化消费季品牌榜、品牌周、高峰论坛等已有品牌活动。三是提升文化消费国际化水平，吸引国际新型数字文化娱乐项目把北京作为首站首发地，吸引更多国际数字集成艺术团队、顶级艺术机构落户北京，打造国际时尚数字文化娱乐节庆活动品牌，打造由国内企业引导、全球共享的具有中华文化特色元素的精品力作。四是提高文化消费品质，围绕市民高品质的精神文化需求，持续推进“好书首发”“好戏首演”“新展首发”“好片首映礼”，在演艺、出版、影视、艺术品交易等领域持续开展“与大师一起”等系列活动。五是创新文化消费供给，推动“文化+旅游”“文化+体育”“文化+时尚商业”“文化+城市新场景”以及“文化+城市更新”，将文化元素嵌入北京城市发展之中，创造文化消费供给，开拓文化消费新领域。

（作者：张庆武 冯丹，均系北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员）