欺诈骗保“融入”基层医改值得高度警惕

日前，重庆市公安局举办打击欺诈骗保犯罪专项整治行动“3·10”专案新闻发布会。据介绍，今年2月，重庆市公安局接到审计部门移送线索，永川卧龙医院（民营医院）涉嫌通过虚构虚增患者用药，骗取巨额国家医疗保险基金。因涉案金额巨大且案情复杂，重庆市公安局成立“3·10”专案组，开展案件侦办工作，目前已抓获犯罪嫌疑人143人，查处涉案资金8300余万元。

一家很不起眼的民营医院，却有大量人员涉嫌参与欺诈骗保，累计骗保金额高达数亿元。此案给人的感觉是，似乎全院所有工作人员都在长期参与骗保，骗保已成为该院主要的业务。然而，即使毫不设防地让医院骗保，骗到这么多钱也殊为不易。网友难免心生疑问，这家医院是怎么做到的呢？由于案情离奇让人难以理解，此事迅速引发了社会的广泛关注，“破获骗取巨额医保案”等关键词持续冲上热搜榜。

此案的最大特点，莫过于骗保“融入”基层医改。医院发展“家庭医生会员”达9000余人，这9000余人就成为这家医院的“固定客户”。与传统的“拉客户”方式相比，这种方式具有极强的欺骗性。因为推广家庭医生签约服务是当前一项重要医改，该院以推进家庭医生签约服务为幌子来“发展患者”，不仅普通民众不易觉察，就连监管部门也容易受到蒙骗，甚至可能“错把骗保当先进”。

该院不仅笼络会员，而且还宣称住院只需花费300至500元，就可以“包干治疗”。这一做法不仅更具欺骗性，更显示出医院的“前瞻性”。因为门诊费用按年包干、住院按病种打包付费等，是当前医保支付方式改革的主要内容，并且由于这项改革目前推进比较艰难，这家医院的“包干治疗”反而显得“难能可贵”。但在改革与创新的掩护之下，欺诈骗保在暗自进行，大量医保基金被骗取。

可以看出，这家医院不仅“吃透”当前部分医改的主要原理和规则，而且还能够预判出下一步医改的趋势。这样的理解与预见原本是利于医院发展的，比如若以合法合规的方式推进家庭医生签约服务和医保付费方式改革，医院就可为患者提供质优价廉的医疗服务，医院自身也能够抢占发展的先机。可惜这家医院没有将能力用到正道上，反而将新的欺诈骗保“融入”医改当中，使新的欺诈骗保方式更难被发现。

这起案件极具警示意义。大量发展“家庭医生会员”无可厚非，但要防范医疗机构暗自将签约居民变成骗保对象。在更广范围内实现医疗费用包干也是大势所趋，但须以合理收费、诊疗项目真实适度为前提。欺诈骗保“融入”医改，让“救命钱”不安全，也势必影响到医改。如何防范医疗机构借医改之名行骗保之实，是医保基金监管和医改共同面临的新课题。