许玮辰：学中医 感受传统文化脉搏

从在大陆孤身一人，到逢年过节都有朋友做伴；从在校园都会迷路的“愣头青”，到北京旅游“百事通”……许玮辰说：“这里朋友多，机会多，是个适合学习和发展的好地方。”

“晚上睡不着觉怎么办？”“我常常感到腰痛，要怎么调理？”不久前，北京中医药大学学生许玮辰做客中国青年报推出的《青年茶座》视频节目。拍摄结束后，现场的嘉宾和工作人员向他现场“问诊”，请教困扰他们的健康问题。

作为一名来自中国台湾的00后，许玮辰从小深爱中华优秀传统文化。虽然身边不少人“吐槽”古籍晦涩难懂，他却捧着《黄帝内经》《神农本草经》读得认真，“我不一定能完全读懂，但书中的内容总是吸引着我”。因为热爱，许玮辰在高考那年和父母商议，决定报考中医学。

“大陆是中医的发源地，并有着深厚的文化底蕴。”许玮辰选定专业后，决定走出台湾去求学。他也成了家里第一个来大陆学习的人。

走进北京中医药大学后，许玮辰好像找到了“梦想的栖息地”，他常常能和一些医学泰斗“面对面”。

在校园里，许玮辰还看到了中医文化的另一种魅力。大一时，许玮辰一时兴起，跑到国际班旁听《中医基础理论》课程。进入教室的那一刻，他呆住了，“教室里坐满了不同肤色的学生，大家兴致勃勃地交流着即将要上的课程内容”。

课堂上，授课老师是北京中医药大学中医学院教授马淑然，她用流利的英语向世界青年讲述着中医专业词汇和理论。讲台下，学生们认真做着笔记，积极举手回答问题。

这一幕深深地刻在了许玮辰的心里，“中医文化已经成为中国和世界交流的文化桥梁”。许玮辰认识到，学习中医不仅要治病救人，也要做好中华优秀传统文化的传播者。

2022年暑假，许玮辰在班级群里收到了“中国科协和教育部组织开展港澳台大学生暑期实习活动”的通知，他意识到这是一个通过交流学习来提升自我水平的好机会。下课后，他马上报名参与。

在这次实习活动中，许玮辰前往北京以岭药业的质检部实习，从取材、清洗、制作，到分装、物流，他全程体验制药过程，切实感受到“一粒药从生产到上市的不易”。

“这次实习机会，让我看到了中医药的另一面。”许玮辰说。

在校期间，许玮辰解锁了多重身份，除了认真学习中医知识，他积极参与学校各种社团，担任过学校港澳台交流协会会长、班级文体委员以及学院篮球队队长，带领学部举办迎新晚会、协会招新、运动会统筹。在丰富的校园生活中，越来越多台湾学生受许玮辰影响，更好地融入大陆的学习生活中。

忙碌一天后，许玮辰习惯打开手机和家人在“云端”分享自己的收获和快乐。

从在大陆孤身一人，到逢年过节都有朋友做伴；从在校园都会迷路的“愣头青”，到北京旅游“百事通”……“这里朋友多，机会多，是个适合学习和发展的好地方。”许玮辰说。

现在，读大四的许玮辰已经在医院实习，并常会利用周末时间跟着老师在门诊中观摩学习。当深受鼻炎困扰多年的患者，流着鼻涕、呼吸不通、满脸痛苦地坐在他们面前，许玮辰看着老师通过针灸等中医治疗手段帮助他们缓解不适。在与患者接触的过程中，他坦言：“他们脸上那一刻的放松，让我感受到了学中医的意义。”

父母也欣喜于许玮辰的成长。父亲腰疼时，许玮辰也会帮忙“扎几针”，缓解父亲的痛苦。他们常和许玮辰念叨，要在大陆好好学习，做一名好医生。

说起未来，许玮辰总会想起刚进校时那堂《中医基础理论》课。“我想在大陆做个好医生，也想向世界宣讲中医这一项中华优秀传统文化。”许玮辰说。