国家医保局官网截图

人民网北京10月27日电 （记者乔业琼）据国家医保局官网消息，近日，一篇名为《职工注意！2024年起，职工医保缴费将彻底改变》的文章和相关截图在部分微信群、微信朋友圈等网上传播。经核实，文章中“职工医保费将不再划入个人账户”“个人将不再有自己的医保账户”等相关内容纯属造谣。

按照中央的决策部署和《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见》（国办发〔2021〕14号）要求，各地医保部门通过开展职工医保门诊共济保障改革，建立健全职工医保普通门诊统筹，切实提高职工医保参保人门诊保障水平。

改革后职工医保个人账户制度仍然保留，保持3个“不变”。一是个人账户结余的归属不变，改革前的历史结余和改革后新划入形成的结余仍然归个人所有，用于个人及家属的医疗费用等支出，且可以结转使用和继承。二是在职职工个人缴费的比例、流向不变，仍然全额划入个人账户。三是退休人员不缴费的政策不变，个人账户资金仍然由统筹基金划入。

目前改革已取得积极成效，职工医保门诊待遇水平稳步提升，2023年上半年普通门诊统筹惠及职工医保参保人11.24亿人次。网上流传的“取消职工医保个人账户”相关文章内容和截图完全是造谣，国家医保局保留追究相关造谣者责任的权利。

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