国家中医药局：首批岐黄学者学术团队总体人数增至3596人

新华社北京10月26日电（记者沐铁城、田晓航）记者从国家中医药管理局获悉，经过3年项目周期，首批岐黄学者学术团队总体人数由2528人增长至3596人。

国家中医药管理局人事教育司有关负责人介绍，岐黄学者培养项目是国家中医药管理局实施的最高层次人才培养项目，项目遴选65周岁以下、正高级职称，在中医药临床实践或中医药研究中取得突出成绩或重大成果、具有较高学术影响力、能够引领本学科创新发展的专业技术人员作为培养对象。

这位负责人说，通过实施该项目，培养了一批引领推动中医药传承创新发展的领军人才，2人当选院士、12人入选全国名中医、32人入选省级名中医，48人次入选“国家高层次人才特殊支持计划”领军人才、长江学者等省部级以上人才项目；首批岐黄学者立足自身研究领域，围绕中医药发展重大需求，开展创新性、探索性、应用性研究，形成新药与临床批件64项，开发新药、院内制剂近20种，实现成果转化2.83亿元。

据悉，《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》2019年印发以来，除首批岐黄学者外，国家中医药管理局新增遴选培养50名岐黄学者、200名青年岐黄学者，组建15个中医药多学科交叉创新团队、20个中医药传承创新团队，遴选确定321个国家中医药管理局高水平中医药重点学科，推进中医药领军人才、中青年拔尖人才、骨干人才梯次衔接的高层次中医药人才队伍不断发展壮大。