国家卫生健康委：医疗人才“组团式”支援工作取得明显成效

人民网北京10月25日电 （闫妍、陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍医疗人才“组团式”支援工作有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，多年以来，我国不断推进医疗人才“组团式”支援工作，有效提高了受援医院医疗服务水平，培养了一大批医疗人才，不断增进当地群众就医获得感、幸福感。

国家卫生健康委医政司副司长邢若齐介绍，医疗人才“组团式”支援工作，先后确定支援西藏“1+7”，即西藏自治区人民医院和7家地市级人民医院，支援新疆“7+1”，即7家地市级人民医院和兵团第一师人民医院，共16家地市级及以上医院。2021年，又将西藏的13个县人民医院也被纳入支援范围。2023年7月，启动“组团式”援青工作，将青海6个自治州人民医院纳入支援范围。

“医疗人才是提升医疗服务能力的关键。”邢若齐表示，医疗人才“组团式”支援工作开展以来，一方面组织选派人才，截至目前已向西藏、新疆选派高水平人才3175名，其中既有医疗人才，也有管理人才。另一方面，加大培养人才，累计为西藏、新疆等帮带医疗团队千余个、医务人员7678名。同时，受援医院也有计划、有步骤地派出4357名医务人员到对应的支援医院进修培训。

“在各有关方面的共同努力下，当地医务人员的整体素质得到明显的提升，医疗人才‘组团式’支援工作取得明显成效。”邢若齐介绍，一是受援医院医疗服务能力不断增强。西藏“1+7”受援医院，在2022年开展四级手术占比提高至8.8%，比上一年度提高了1个百分点，并且经过初步推算，13家受援县医院目前阑尾炎微创手术等三级手术占比也由上一年度的14.8%提高至37.4%。新疆“7+1”受援医院出院患者病例组合指数稳中有升，低风险病例组死亡率维持在较低水平。

二是受援地人才结构进一步优化。2022年，西藏、新疆受援医院具有副高级及以上职称占比分别达到9.6%和12.2%。重症、儿科等紧缺专业医师数量分别有不同程度增长，推动受援医院自我持续发展能力不断提高，为实现“大病不出区”奠定了较为坚实的人才基础。

三是医院管理科学水平持续提升。支援工作注重加强受援医院管理能力的提升，推动建立健全现代医院管理制度，提高医院信息化水平。多学科诊疗、分娩镇痛、日间手术等一批新型医疗服务模式也在受援医院得到广泛的推广和应用。

“一些受援地区海拔较高，条件艰苦，我们的医疗队员在高强度工作的同时，身心健康也面临着严峻的考验。”邢若齐表示，在医疗人才“组团式”支援工作政策设计之初，就把对医疗队员的保障作为一项重要任务，作出明确规定。

重视健康保障。出发前，各支援省份为医疗队员做好全面体检，赴高海拔地区的医疗人才还要做低氧适应性训练。同时，申请财政经费为高海拔地区的医疗队员采购制氧机、指脉氧仪等物资。日常工作和生活中，各医疗队也会及时关注和了解医疗队员的身心健康情况，一旦有队员出现身体不适，会要求及时调整、休整、调换。

重视生活保障。派出地党委、政府和医院每年都安排专项资金给医务人员发放伙食、通讯补贴，购买健身用品。派出单位还指定专人了解队员的思想动态，并帮助解决其老人就医、子女入学等实际困难。受援地方党委、政府和医疗机构也极尽所能为队员们提供良好的工作和生活条件。

重视待遇保障。在工资待遇方面，明确医疗队员在支援工作期间享受原工作单位同类同级人员的各项福利待遇，同时享受受援地所在地区同类人员的地区津贴。在职称晋升方面，专业技术人员在支援期间，可按规定申报专业技术职称，在同等条件下优先评审；综合管理人员支援期间表现特别优秀的，返回后同等条件下优先考虑提拔使用。