上海市公共卫生事件应急处置预备队培训中心成立

上海市公共卫生事件应急处置预备队培训中心24日在上海交通大学医学院成立，以进一步加强突发公共卫生事件下应急处置人才培养和师资队伍建设，提升公共卫生应急处置能力和实战水平。

据了解，该培训中心将依托上海市公共卫生应急处置预备队和8个培训基地，建立健全一套上海市公共卫生应急处置预备队的培训体系；同时，通过建立一支懂应急、能科普的公共卫生应急处置队伍，来加强公共卫生应急健康科普的有效供给，全面提高公共卫生应急处置的社会素养，并进一步加强公共卫生应急处置多维领域的政策研究、总结公共卫生方案、加强人才储备等。

上海市卫生健康委员会副主任陆韬宏表示，上海高度重视公共卫生能级提升，积极探索超大城市公共卫生安全治理之路。据了解，2020年，为不断提升健全上海突发公共卫生事件应急处置能力，依托“第五轮公共卫生体系建设三年行动计划”，上海市卫生健康委员会应急管理办公室牵头启动了《突发公共卫生事件应急预案体系及应急处置“预备队”队伍建设项目》，建立了5000余人的公共卫生应急处置预备队。其中，上海交大医学院牵头组建了包含医疗救治、护理以及心理危机干预在内的3支预备队，探索构建了应急人才培养的先进模式，为上海及全国的公共卫生安全保障提供了可复制、可借鉴的宝贵经验。

陆韬宏表示，5000余人的应急处置预备队构筑起了守卫民众生命健康的坚强壁垒，并为城市公共卫生应急处置预备队在顶层设计、体制机制、运营管理等方面探索了新样本。此次依托上海交通大学医学院整合各方资源和力量，成立“上海市公共卫生事件应急处置预备队培训中心”，是健全公共卫生体系，提高突发公共卫生事件应急能力和完善人才队伍建设迈出的新的重要一步。“上海市卫健委将全力支持培训中心的工作，希望上海交通大学医学院能够继续发挥在公共卫生体系建设及人才培养上的专长和优势，为健康上海和健康中国建设贡献新的更大力量。”陆韬宏说。

上海交通大学医学院院长、中国工程院院士范先群指出：“我们将以此为契机，对标超大城市公共卫生安全保障需要，依托上海交通大学医学院在人才队伍、学科建设、科学研究以及拥有多家国家级医疗中心的优势，努力打造一个世界一流、国内领先的公共卫生事件应急处置预备队培训中心，持续提升应急处置预备队队伍建设。”