甘肃：“情感CT”守护“老顽童”心理健康

在甘肃省第二人民医院老年病科内，59岁的主任医师郑光敏正在忙着给前来就诊的老年人进行问诊。

来此的患者都会热情地给郑光敏打招呼，她也会和患者拉拉家常，聊聊心事，从侧面了解老人的状况。

“老年人戒备心理比较重，有的甚至讳疾忌医，所以问诊、交流时要注意技巧。”郑光敏说。

郑光敏说，老年人心理健康问题常被人们忽视。与其他群体相比，多数老年人的心理状态更敏感，并没有他人所想象的“岁月静好”，反而更为情绪化，更趋近于儿童，好似“老顽童”。

“目前，住院治疗的老年患者中，40%左右会出现心理上的问题。”郑光敏说，由于身体机能和认知的下降，焦虑、孤独、抑郁等是老年人容易出现的心理问题，严重的情况下会影响身体健康，形成恶性循环。

在与老年人的朝夕相处中，郑光敏对此深有感触。老年患者多存在着多病共存的情况，且部分还有着沟通障碍，难免会有老人不配合治疗，但在院内查房的时候，经常有老人会慢慢从口袋里拿出一颗糖、一个苹果、一包小零食递给她，每次都让她心里一暖。

对身边“老顽童”的心理健康而言，日常的护理与交流至关重要。

“老人希望有被需要的感觉，日常更需要他人的陪伴与交流。”甘肃省第二人民医院护理部主任张风红说，作为家属，要在日常注重与老年人的互动，主动让老年人参与到料理家务等适当的日常事务中，也要鼓励老人多与外界接触，参与社会活动，“与老人交流要有耐心，学会多倾听。”

有质量的老年生活需要“精气神”。张风红认为，老年人要保持健康的心理状态，关键在预防，日常生活中要根据自身情况，保证正常作息，每天要保证6小时左右的睡眠时间。同时，适度使用手机也能防止老年人与社会脱节，缓解“脱离感”。

张风红介绍，目前，依托甘肃省精神卫生中心，甘肃省第二人民医院通过医联体的合作机制，与各级医疗单位形成医院、社区、居家的全方位联动，成立心理护理团队，简化工作流程，定期对老年人以“情感CT”的方式进行心理评估，开展心理护理。同时依托线上平台，为有需要的患者进行上门医护服务，助老年人“除心病”“解心结”。