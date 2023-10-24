直播预告：宝宝生长发育迟缓，如何进行科学营养干预？

宝宝的生长发育，一直都是家长最为关心的事情。生长发育迟缓被认为是生物、心理和社会因素等多方面共同作用的结果，膳食结构不合理、不良饮食行为或家长喂养不当也都会与生长迟缓密相关，影响着宝宝的后期生长和变化。针对生长发育迟缓问题，家长该帮宝宝如何预防和干预，又该怎么食养？

10月25日10:00至11:00，首都医科大学北京妇产医院新生儿科主任医师曾慧慧将做客直播间，就宝宝生长发育迟缓，哪些营养方式干预有效等相关问题进行交流分享。

嘉宾简介：

曾慧慧，首都医科大学北京妇产医院新生儿科主任医师，兼北京妇产医院怀柔妇幼保健院副院长及儿科主任。同时担任中国医师协会北京新生儿分会常务理事；中国医师协会北京儿科分会理事；中华医学会围产分会危重症学组委员；中华医学会北京早产儿及早产儿营养分会委员等学术职务。

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