【创新者说】

科技是国家强盛之基，创新是民族进步之魂。

对科研人员来说，创新从何处来？爱因斯坦曾说“：兴趣是最好的老师。”我认为，在今日之中国，这句话只对了一半。实现中华民族伟大复兴，更需要科研人员有强烈的使命感。

实现更多“从0到1”的突破，科学家必须有矢志报国的爱国奋斗精神，主动围绕“四个面向”，特别是面向世界科技前沿和国家重大需求，凝练科学问题，开展科研攻关。

创新不仅凭兴趣，更要有使命感。当年，屠呦呦百折不挠研发青蒿素，就是因为这是一项国家任务。她先是从中医古书中的一段话受到启发，把青蒿作为研究重点。后来，又尝试了多种提取方法。最后，用自己的身体做试验，证明青蒿素是治疗疟疾的有效药。没有科技报国的使命感和责任感，是不可能取得这项重大创新成果的。

其实，我从事呼吸系统疾病的科研工作，也是如此。20世纪70年代初期，国内呼吸系统疾病高发，我们接到任务对此展开攻关。原本我对这个领域也没有什么兴趣，但既然是国家需要，那我就好好做。做了之后，我发现这个研究方向里其实有许多有意思的内容，也就开始有了兴趣，热爱起这个研究方向。有了热爱，也就有了追求，在执着追求的过程中，创新成果逐步涌现出来。

所以说，创新型人才所必需的最重要特质，不应只是单纯的“兴趣”，而应是“使命+兴趣”。

我从事医学科研工作已经有60多年了，在我眼里，创新型人才还要具备以下几个特点：

一是要在专业素养基础上，必须有上进心，或者说是开拓精神。青年科研人员有开拓精神，永远不满足于现状，往往会取得突出成就。

二是要坚持解放思想、实事求是。2003年，我们在抗击非典过程中，自主研发了一套办法，证实病原体不是业界普遍认为的衣原体，而是冠状病毒，为抗疫成功奠定了基础。

三是能吃苦，持之以恒。原始创新，意味着没有先例可循，有定力，长期坚持，才能产出重要成果。为让百姓有用得起的抗肺癌药，我们团队为一种药物持续研发了30年，2022年年底已获批。

四是团结协作特别重要。大科学时代，科研协作已经成为攻克科学难关、实现科技突破的必修课。近年来，我国多个国家实验室的科学实践进一步证明，团队协作最能促进灵感迸发、引起连锁反应。