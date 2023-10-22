同享大健康 共赴新时代

金风送爽，丹桂迎宾。刚刚成功举办了第19届亚运会的杭州，又将迎来第4届亚残运会隆重开幕。

“天堂之城”杭州，将见证亚洲残疾运动员比拼技艺、传递友谊，更将见证中国残疾人体育事业的又一次飞跃。

自新中国成立以来，中国残疾人体育从无到有，从弱到强，取得历史性成就。在实现中华民族伟大复兴中国梦的新征程中，残疾人体育事业必将迎来新突破、书写新传奇。

绽放竞技舞台

新中国成立后，残疾人获得平等地位，残疾人文化体育活动逐渐开展。改革开放后的残疾人体育更是快速发展，竞技体育开始走向国际舞台。

1984年，是中国残疾人体育的重要年份，全国残运会在这一年正式拉开大幕，逐渐成为残疾人四年一度的盛大聚会；这一年，中国首次派代表团参加了残奥会，从此开启了中国残疾人运动员自信乐观、奋勇拼搏的“残奥神话”。

平亚丽是中国第一位残奥会冠军。1984年纽约残奥会上，23岁的她惊世一跳，在女子盲人跳远比赛中夺金。由于当年残奥会早于奥运会开幕，平亚丽为祖国争得的这块首金，比许海峰还早一个多月。

2004年雅典残奥会，中国代表团历史性地夺得63金46银32铜，第一次高居金牌榜与奖牌榜头名。此后的北京残奥会、伦敦残奥会、里约残奥会、东京残奥会，中国代表团继续奋勇争先，书写历史，从未让金牌榜榜首位置旁落。

在逐渐“统治”夏季残奥会后，中国残疾人运动员也开始在冬季残奥会上开疆拓土。2002年，中国首次派代表团参加冬季残奥会，当时只有4名运动员参加了高山滑雪和越野滑雪，取得一个第六名的成绩。

第五次参加冬残奥会的中国代表团终于在平昌实现奖牌和金牌“零”的突破。中国轮椅冰壶队夺得中国冬残奥会历史首金。2022年北京冬残奥会上，中国体育代表团取得18金20银23铜的优异成绩，历史上首次位列冬残奥会金牌榜和奖牌榜榜首，实现了历史性跨越。

金牌和辉煌的背后，是残疾人运动员无数的艰辛和汗水，是技能和意志的双重磨炼。而拼搏的过程和胜利的荣誉，也丰富和滋养着运动员自己，更感染、激励更多人去勇于挑战、超越自我，成就出彩人生。

融入全民健身

当中国特色社会主义进入新时代，当中国体育逐渐摒弃“金牌至上”而进入竞技体育、群众体育、体育产业协调发展的“大时代”，残疾人体育事业也被赋予新的内涵和意义，迎来发展的春天。

我国有约8500万残疾人。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对残疾人格外关心、格外关注。残疾人“平等、参与、共享”的目标得到更好实现，残疾人的获得感、幸福感、安全感持续提升，残疾人体育事业发展水平迈上新台阶。

目前，我国城乡基层残疾人康复健身体育活动因地制宜，活跃开展。通过推广社区残疾人康复健身体育项目、政府购买体育健身服务等方式，推动残疾人在基层社区开展体育健身和竞赛活动。统计显示，全国残疾人社区文体活动参与率由2015年的6.8%持续提升至2021年的23.9%。

同时，实施“自强健身工程”和“康复体育关爱工程”，残疾人康复健身体育服务不断改善。各级各类学校组织残疾学生开展适合其特点的日常体育活动，鼓励大中小学生参与特奥大学计划和融合活动等项目，动员医务工作者参与体育康复、运动员分级、特奥运动员健康计划等活动，组织体育工作者参与残疾人体育健身、竞赛训练等专业工作及提供志愿服务。

残疾人体育品牌活动风生水起。各类残疾人每年定期参加“全国特奥日”“残疾人健身周”“残疾人冰雪运动季”等全国性残疾人体育品牌活动。残疾人通过参加这些体育活动，学习残疾人体育文化知识，开展体验运动项目，展示和交流康复健身技能，增强了身体素质，陶冶了性情，提升了生活热情，培养了融入社会的自信。

如今，残疾人体育已成为全民健身的重要组成部分。残疾人各方面的保障和服务都不断完善和提高，他们和全国人民同享大健康、共赴新时代，是美好生活的见证者、建设者。

完善保障机制

事业发展，制度先行。据中国残联有关负责人介绍，我国将残疾人体育纳入国家发展战略和残疾人事业发展规划，加强残疾人体育权益法治保障，健全残疾人体育工作机制，残疾人体育发展保障机制不断完善。

自1991年开始，残疾人事业被纳入国民经济和社会发展总体规划，“十一五”至“十三五”国民经济和社会发展规划中分别设立“保障残疾人权益”“加快残疾人事业发展”“提升残疾人服务保障水平”专节。《全民健身计划（2011—2015年）》和《全民健身计划（2016—2020年）》，细化了推进残疾人体育的工作措施。2016年出台的《“健康中国2030”规划纲要》和2019年出台的《体育强国建设纲要》，都提出要推动残疾人康复体育和健身体育广泛开展。国务院先后颁布8个残疾人事业五年发展规划，对残疾人体育工作作出部署。有关部门制定了残疾人体育发展实施方案。

残疾人体育权益保障法治化。以《中华人民共和国宪法》为核心、以《中华人民共和国残疾人保障法》为主干、以《无障碍环境建设条例》等为重要支撑的残疾人权益保障法律法规体系为残疾人体育权益保障奠定了法治化基础。

残疾人体育公共服务水平不断提高。推动公共体育设施免费向残疾人开放并为残疾人提供方便和照顾；把残疾人体育健身工作作为全民健身工作的重要组成部分，纳入国家完善基本公共体育服务体系建设大局；建立残疾人社会体育指导员队伍，提高残疾人体育服务能力，切实保障残疾人享有基本公共体育服务的权利；残疾人基本公共服务作为重点领域纳入《“十三五”推进基本公共服务均等化规划》。

（新华社杭州10月21日电 记者张泽伟、郑直、夏亮）

《 人民日报 》（ 2023年10月22日 05 版）