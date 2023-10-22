新华社杭州10月21日电 在我国传统节日“重阳节”即将来临之际，19日至20日，国务委员、全国老龄工作委员会主任谌贻琴在浙江省调研老龄和养老服务工作，强调要深入学习贯彻习近平总书记关于老龄事业的重要指示批示精神，贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，进一步加强老龄工作和养老服务保障，不断推动老龄事业高质量发展。

谌贻琴在杭州市实地调研了社区为老服务综合体和老年食堂建设运营情况。她强调，要健全养老服务体系，加强社区养老服务设施建设，优化服务功能和运营管理，让更多老年人在家门口就能享受到高质量的养老服务。要认真落实发展老年助餐服务行动方案，因地制宜把好事办好，努力为老年人提供方便可及、经济实惠、安全可靠、持续发展的助餐服务。

谌贻琴在义乌市出席“浙里情深·敬老情浓”尊老敬老活动月主题活动，并看望慰问了百岁老人。她向广大老年人致以节日的祝福，强调要在全社会大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，用心用情用力做好老龄工作，广泛开展敬老爱老助老活动，切实保障老年人权益，不断增进老年人福祉，多为老年人办实事解难题，把党和政府的关怀温暖送到老年人心坎里，让广大老年人安享幸福晚年。

《 人民日报 》（ 2023年10月22日 03 版）