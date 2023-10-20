2023中医药杏林文化传承创新发展大会将在庐山市举办

人民网北京10月20日电 （记者乔业琼）近日，2023中医药杏林文化传承创新发展大会新闻发布会在北京举办，会上发布2023中医药杏林文化传承创新发展大会将于10月26日至28日在庐山市举办，由九江市人民政府、北京中医药大学、江西省中医药管理局、江西中医药大学、人民政协报社、庐山市人民政府共同参与组织。

发布会上，江西省庐山管理局党委副书记、局长，庐山市委副书记、庐山市人民政府市长王斌介绍，2023中医药杏林文化传承创新发展大会将聚焦“杏林文化”与“中医药文化”两大主题，在杏林文化展示、会场布置等环节，融合中医五行、五色、五音等元素。同时，还将开展名医义诊、中医香道展示、庐山杏林诗词欣赏等多项贴近群众的活动，展现中医药杏林文化独特魅力，吸引更多人加入到中医药文化传承和保护中来，并邀请50余名知名院士、专家学者参与。

”大会设置两场主题研讨会，将邀请中医药领域专家围绕杏林文化和'中医药+'融合产业等主题研讨，基于庐山自然文化等资源，打造中医药+温泉、中医药+研学、中医药+康养、中医药+旅游、中医药+膳食等产业融合发展模式。“王斌说，经过前期杏林遗址论证和杏林精神提炼，大会将进行“中医杏林文化发源地”授牌和杏林精神倡议发布，号召广大医务工作者秉持以杏林文化为价值取向，加强从业道德修养，注重医德医风建设，做好中医药文化传承与创新工作。

王斌表示，借助中医药杏林文化传承创新发展大会平台，挖掘、弘扬杏林文化，有利于发扬中华优秀传统文化，有利于提升区域文旅品牌形象，有利于推动中医药产业发展。