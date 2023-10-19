戴晏：以高质量党建引领新时代公立医院高质量发展

公立医院是医疗服务体系的主体，也是守护人民群众生命健康的主阵地，党联系人民服务群众的重要窗口。近日，安徽省铜陵市人民医院党委书记戴晏在做客人民好医生客户端《书记来了》节目时提出，党建工作是公立医院生存发展的根本保障。要找好结合点，实现党建与业务的有机融合，紧紧抓住党建这个“牛鼻子”，以高质量党建引领新时代公立医院高质量发展。

戴晏介绍说，铜陵市人民医院坚持人民立场，把党“全心全意为人民服务”的根本宗旨践行于工作之中，坚守医者仁心，目前已成为铜陵市比较有影响力的党建标杆。

据戴晏介绍，铜陵市人民医院确立了“360”党建品牌，“3”即“三项制度”，一岗双责协同制、党政定期沟通制、一体推进包保制；“6”即“六项体系”，上好政治第一课、开通书记调研日、推进党建品牌化、建设党建教育馆、建立党建导师制、实施党员旗帜工程；“0”即“零距离服务百姓”，推出以服务患者为宗旨的多种惠民措施。

“在党建工作的引领下，铜陵市人民医院将人才作为医院的核心竞争力，树牢重才‘风向标’。打好招引‘组合拳’，打造优质生态圈，助力人才成长。”戴晏说，“强化人才队伍建设的同时，医院也在学科方面重点布局：修内功，引外力，强联合。目前，医院拥有江淮名医6人，省级卫生健康杰出人才4个，骨干人才10人，省级临床重点专科4个，市级重点学科18个，专利8项，三新项目279项，重点技术项目59项，包括省级课题10项。”

在推动党建工作与业务深度融合过程中，铜陵市人民医院扎实推进运营管理精细化，通过“一优化一推进二强化五加强”9项重点任务，持续优化业务流程和资源配置。戴晏认为，要发挥党建引领作用，通过多种形式提高医院的运营质效，健全运营管理体系，实行全面预算管理，强化内部管控，深化绩效改革。

“提升医院的文化建设，使其成为助推医院中心工作的巨大推手，已成为了当前医院党建工作的重点内容。”戴晏介绍说，铜陵市人民医院建设了特色鲜明的医院文化。例如，实施关爱职工的暖心行动，制定了“职工幸福工程三年行动计划”，关爱职工身心健康；通过举办“体育年”和“文艺年”提升职工幸福感、满意度；在建院70周年之际，开展了同唱一首歌、共读一本书、共存一影像等“十个一”系列活动。

纵观铜陵市人民医院70载的发展历程，戴晏直言：“公立医院党建工作是医院生存发展的关键点。务必坚持和加强党对公立医院的全面领导，全面提升公立医院党组织和党员队伍建设质量，推进党建与业务相融相促、齐头并进，为医院的高质量发展掌舵领航，为建设健康中国提供更为有力的支撑。”