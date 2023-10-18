聚焦助残共富 扎实推进高质量就业

就业是群众参与经济社会生活的重要方式，是实现人生价值的重要平台。为了帮助“隐翼天使”振翅高飞，浙江省湖州市聚焦助残共富目标，扎实推进高质量就业，取得显著成效。

精准庇护 “输血”变“造血”

2023年，湖州市在全省率先实现“残疾人之家”建设乡镇（街道）全覆盖。2021年以来，湖州市坚持“庇护一人、解放一家、平安一方”的理念，积极推进“残疾人之家”规范化建设，打造湖州模式“残疾人之家”。为确保“残疾人之家”持续、规范、健康、稳定运行，就近就便为残疾人提供多元化服务，湖州市出台《关于进一步加强残疾人之家规范化建设的意见》，对“残疾人之家”的建设提出了目标，明确到2025年，实现全市“残疾人之家”总数达到120家以上。

精准助残 多渠道创业

为更好地扶持残疾人自主创业，自2022年起，湖州市计划用3年时间全面落实场地（所）租赁补助、一次性创业补贴、创业担保贷款贴息等扶持政策，并通过创办残疾人创业基地（园区），为残疾人创业者提供低成本、便利化、全要素、开放式综合服务平台和发展空间。同时，湖州市将通过支持残疾人从事云客服、云审核、网络直播等职业，为残疾人打造文创基地等，大力拓展残疾人新业态就业渠道，为残疾人厚植实现梦想的广阔沃土。

精准帮扶 授人以渔

依托残疾人职业能力评估画像，湖州市建立健全残疾人就业能力评估制度，努力在3年内实现对符合条件的就业困难人员的100%帮扶。湖州市还将通过建立部门间残疾人大学生信息交换机制，建立“一人一策”就业服务台账，并在政策宣讲、职业生涯规划、简历撰写、面试辅导、岗位推介、心理疏导等方面为其开展“一对一”精准服务。

截至2023年9月底，湖州市残疾人事业整体水平在浙江省内保持领先，1.9万名劳动年龄段内残疾人实现了稳定就业，就业率达到69.8%。到2025年，全市预计将新增残疾人就业3000人以上，残疾人就业能力持续提升，残疾人就业权益得到更好保障。

（作者：施妍）