让夜经济释放持久热度（暖闻热评）

【关键词】夜市、夜经济

【事件】一段时间以来，业态新颖、形式多样的夜市吸引了不少消费者前往打卡消费。与此前相比，现在的夜市不再局限于购物和餐饮，还增添了阅读学习、非遗欣赏、体育健身、社交娱乐等多种新的消费形态。同时，年轻摊主逐渐成为夜市经营者的主力，为夜市发展注入了朝气与活力。

【点评】

走进人潮涌动的夜市，点一份特色小吃，看一场艺术展览，听一场露天音乐会，体验一次传统与新潮的邂逅之旅……这样的休闲场景，成为当下不少居民的生活日常。如今，面对日益多元的夜间消费需求，不少夜市主动求变，逐渐发展成融合“食、游、购、娱、体、展、演”等多种业态的夜间商业集聚区。夜市新业态、新模式、新场景不断涌现，体现出夜经济产业化、专业化、品质化的发展方向，也反映了大众消费需求不断升级的新趋势。

“年轻化”成为夜市的一个新特征。一方面，各地夜市围绕新的消费需求打造消费场景，通过构建专业化运营体系，优化产品供给结构，让夜市受到越来越多年轻消费者的青睐。另一方面，年轻摊主的加入，给夜市带来了更新颖的经营理念、更灵活的设计创意，推动夜市焕发新生机。比如一些城市兴起的“后备箱集市”，摊主以90后、00后为主，他们发挥艺术创造力，把摊位打造成一个个充满时尚文艺气息的艺术空间，有的甚至成为网红打卡地。夜市的欣欣向荣，还能为附近商圈引来更大客流量，从而进一步拉动区域消费增长。

夜经济是城市经济的重要组成部分。国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，明确提出推动夜间文旅消费规范创新发展。一段时间以来，多个城市因地制宜挖掘地方文化底蕴和特色消费资源，打造夜间多元消费场景，促进夜市与文化展演、户外露营、运动健身等元素融合发展。比如，湖北武汉开展“夜上黄鹤楼”主题游园活动，让市民游客沉浸式领略诗文魅力；安徽合肥举办体育夜市专场活动，引导群众参与健身运动和体育消费。夜市霓虹点亮、人气聚集，激发了消费潜能，广泛惠及了民生，助力城市焕发新活力。

夜市新业态、新场景也让城市夜生活有了新选择。不容忽略的是，当前部分夜市发展仍存在配套设施不足、经营内容同质化、违规占道、污染环境等问题。无论是完善夜间交通，还是加强公共基础设施建设，无论是强化对相关从业人员的培训和管理，还是对夜经济涉及的烟炉灶具、地面铺设、垃圾容器等进行严格监管，只有在科学规划、精细管理上下功夫，才能创造和谐美好的夜间消费休闲环境。借助夜经济综合治理，也能不断提升城市治理和服务水平、提高公共资源保障效率。

发展夜经济是一项系统工程，离不开政府、市场、社会、消费者等多方合力、协同共治。运营有深度，政策有准度，服务有温度，方能让夜经济释放持久热度，为城市经济社会发展持续增添新动能。

《 人民日报 》（ 2023年10月18日 10 版）