构建干部心理健康服务体系

本报电 （邵闻啸、孙腾飞）日前，河北医科大学第一医院精神卫生科主任医师李幼东，在河北省晋州市委党校的专题培训班上，面向晋州市44名选调生和部分社区干部，开展了一场“将健康融入所有工作”的职场心理健康专题讲座。

本次讲座由晋州市委组织部主办，河北经贸大学管理科学与工程学院承办，以小测试、互动游戏的方式帮助学员获得对自身心理状况的深入认知，并介绍了咨询、冥想等多种心理健康的管理方式，帮助学员培养健康心理状态、树立正确价值观。“这堂课是我们年轻干部的一场‘及时雨’。我们入职年限短、心理也不够成熟，容易因社会影响造成情绪或心理上的压力，很需要这样的心理健康课程。”一位参加培训的学员说。

心理健康是干部健康成长的基石。自2020年以来，晋州市构建干部心理健康服务体系，已开展线下心理健康讲座13次、线上心理健康专题学习班5个。

晋州市委组织部副部长崔彦永表示，今年以来，聚焦干部心理素质提升，晋州市开展“晋心知性”团体心理互助治疗，通过小组互助、正向学习、感情支撑等方式，有效帮助干部处理情绪、缓解压力、构建心理认同感和正确价值观，同时鼓励干部通过“职工健步走和工间操”“小微运动会”等活动实现身心健康全面发展。