推动多糖科学发展和中医药现代化

近日，国际活性多糖科学和现代中医药发展研讨会在福建省宁德市举办，包括诺贝尔化学奖得主、中国科学院院士、俄罗斯工程院院士、俄罗斯科学院院士等在内的海内外知名院士、专家、学者以及国内外知名高校、科研机构、行业代表等齐聚一堂，探讨活性多糖科学在现代中医药发展中的应用与前景，促进国际间学术交流与合作。此次研讨会发布《国际活性多糖科学和现代化中医药发展研讨会宁德宣言》，还设立了“多糖组学论坛”“中医药现代化论坛”和“大健康产业发展论坛”三个分论坛，众多政府代表、专家学者和企业家从各自擅长的领域出发，共同探讨多糖科学和中医药现代化的最新进展和未来趋势，展示最新的活性多糖理论、技术和现代中医药产业发展模式及新产品。

据介绍，此次研讨会在宁德市人民政府、福建省中医药管理局、福建省药品监督管理局、中国食用菌协会、福建科学技术协会、福建省归国华侨联合会指导下，由安发国际控股集团、俄罗斯工程院中国中心、福建中医药大学、福建农林大学、福建省医学会、福建省药学会等共同主办，由东侨经济技术开发区管委会、宁德市卫生健康委员会、安发（福建）生物科技有限公司共同承办。

据了解，多糖广泛存在于动物、植物和微生物之中，是构成生命的四大基本物质之一。21世纪，活性多糖已成为国内外食品科学、天然药物、生物化学与生命科学领域的研究热点。

俄罗斯工程院外籍院士、新西兰皇家科学院生物活性中心首席科学家高益槐表示，“中西医合璧”“中医药现代化”等论述已经成为中国“大健康产业”发展的方向。活性多糖的发现是生物医药领域的重大突破，是继合成药物和基因药物之后“以自然之道还治自然之身”的重要途径和手段。要“守正创新”，顺应时代发展的步伐，积极推进中医药技术创新。

诺贝尔化学奖得主、美国国家科学院院士、英国皇家学会院士迈克尔·莱维特在会上发表了题为“重大基础性发现需要开放的基础科学”的演讲。他肯定目前活性多糖生物活性和作用机制等方面的研究成果，提出加强多糖基础研究的重要性，强调深入研究中医药中的药物成分和药效，对于生物医学领域的应用起至关重要的作用。

加拿大皇家科学院院士、麦吉尔大学萨克勒表观遗传学和心理生物学研究所创始主任摩西·史扎夫在会上发表了题为“构建中国全面大健康生态系统—表观遗传学的希望和机遇”的演讲表示，活性多糖不仅有保健功效，多糖组学在疾病的早期诊断中也起着积极作用，中国的大健康产业未来可期。

宁德市人大常委会主任王世雄表示，生物医药产业是宁德市现代产业体系的重要组成部分，近年来市政府出台了《促进中医药传承创新发展若干措施》等政策，充分发挥广泛种植中药材的地理优势，积极推进传统中医药与科技深度融合，培育了一批重点企业。后续将进一步搭建深化友谊、加强交流、携手合作的新平台，促进生物医药产业和中医药事业的发展。

福建农林大学党委副书记、校长、中国植物学会兰花分会理事长兰思仁谈到，希望通过此次研讨会，进一步加强学术交流与合作，共同探讨活性多糖科学在中医药中的应用、发展前景以及未来研究方向，加强中药多糖“三效关系”基础研究，加快推进活性多糖科学和中医药现代化的进程。

中华中医药学会副会长、福建中医药大学校长李灿东谈到，中医药在健康中国和“一带一路”建设中具有广泛的群众基础和独特的优势，后续将进一步挖掘福建中医药的资源和禀赋，与世界各国各方共同努力，深化共识，取长补短，不断拓展医疗保健、科研创新、行业标准制定、中医药服务国际化推广等领域的合作。