北京市推出45个医务社工培育服务项目

本报讯（记者 蒋若静）为探索医务社工发展模式，扩大医务社工覆盖面，今年北京市卫生健康委推出了45个医务社工多元培育服务项目，并公布了项目名单。本市卫健部门将通过多种方式对这些项目给予精准培育，通过扩大医务社工覆盖面，力图为患者及家属提供更加完善的服务，改善就医体验。

2020年以来，为贯彻落实五部门联合印发的《关于发展医务社会工作的实施意见》精神，市卫健委按照“高位谋划、统筹推进、系统布局、规范发展”的思路，连续两年精心培育了一批有创新、可复制、能推广的医务社工服务项目，在医院病房、急诊、门诊等不同场域，覆盖传染病、肿瘤、儿童血液病、唇腭裂、产科、认知障碍、青少年情绪障碍、辅助生殖等不同病种，融入康复管理、慢性病管理、安宁疗护、多学科诊疗团队等，为患者及家属提供心理疏导、困难救助、医患沟通、社会支持等人文服务，改善了患者就医体验，以点带面，有效推动了全市医务社会工作发展。截至目前，全市开展医务社会工作的医疗卫生机构101家，其中，三级医疗机构54家，较2019年增长184%；全市共有医务社会工作者306人，其中三级医疗机构194人，较2019年增长131%。

今年，在前两批项目培育基础上，立足医务社工发展目标，本市更加注重扩大医务社工覆盖面，发挥项目的孵化、驱动和引领作用，激发医务社工发展内驱力，推动医务社工机制建设，形成行业发展浓厚氛围；更加注重提升医务社工发展质量，对于医务社工发展基础较好单位，在发展机制较成熟领域，加快推广医务社工模式，推动医务社工可持续发展；更加注重项目与社会资源的对接，搭建推介交流平台，以社会公益力量拓展医务社工发展格局。

在本次市卫健委公布的2023年北京市医务社工多元培育服务项目名单中，有来自北京大学第一医院的“儿童癫痫患者共同照护服务项目”、北大人民医院的“髓爱童行——血液病儿童全程照护模式”、同仁医院的“医务社工介入公立医院眼科老年患者全病程服务模式探索”等等，共计45个，涵盖了缓和医疗、慢病管理、器官移植、精神康复等多个领域。

朝阳区东风社区卫生服务中心也在本次项目名单之列，今年，该中心将开展“医务社会工作介入社区健康志愿者队伍的组建与赋能”项目。目前，该中心有20人的社区健康志愿服务队，今年队伍将继续扩大。队伍将通过不断展开健康引导和健康宣教，为更多患者和就医有困难的社区居民提供志愿服务，探索基层社会治理融合发展的新模式。

市卫健委透露，对入选的培育项目，下一步将依托北京健康管理协会，通过系统培训、立体督导、资源链接等多种方式给予精准培育，促进项目单位医务社工认知度深化、人才队伍能力提升、发展内驱力增强，切实发挥项目对本单位及全系统医务社工发展的示范、引领和带动作用，助力首都卫生健康事业高质量发展。